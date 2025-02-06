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Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується на рівні $75,2 за барель
14:43 06.02.2025 |
Ціни на нафту перейшли до зростання після повідомлень про те, що Саудівська Аравія в березні різко підвищить ціни для покупців нафти з країн Азії та Європи.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:25 EET становить $75,17 за барель, що на $0,56 (0,75%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,64 (0,9%), до $71,67 за барель.
Саудівська держкомпанія Saudi Aramco оголосила в четвер, що підніме ціну на основний сорт нафти, що постачається в Азію, на $2,4. Ціни для держав Північно-Західної Європи та Середземномор'я зростуть на $3,2 за барель, а для покупців зі США - на $0,1-0,3 за барель.
Це повідомлення зупинило зниження нафтових котирувань, що опускалися під переважним тиском побоювань щодо наслідків введення мит на взаємний імпорт у США і Китаї, а також нових заяв президента США Дональда Трампа.
У США вже запровадили мита в розмірі 10% на імпорт товарів з Китаю, на що Пекін відповів заявою про намір запровадити власні тарифи на імпортовані зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі з 10 лютого.
Інвестори побоюються, що торгова війна може зашкодити зростанню світової економіки, що негативно позначиться на попиті на нафту.
Указ Трампа про повернення до політики максимального економічного тиску на Іран, що може призвести до обмеження нафтового експорту з цієї країни, раніше не зміг переломити знижувальної динаміки ринку.
"Трейдери продавали нафту, незважаючи на розпорядження президента США Трампа посилити економічний тиск на Іран, - зазначив аналітик ING Воррен Паттерсон. - Натомість ринок зосередився на ситуації з митами, яка, ймовірно, диктуватиме настрої протягом більшої частини цього року".
"Крім того, щотижневий звіт EIA щодо запасів виявився доволі ведмежим: запаси нафти за останній тиждень значно зросли", - додав експерт.
Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 8,66 млн барелів - до 423,79 млн барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики країни. Товарні запаси бензину зросли на 2,23 млн барелів, дистилятів - зменшилися на 5,47 млн барелів.
Експерти очікували зростання запасів нафти на 1,9 млн барелів, збільшення запасів бензину на 210 тис. барелів і падіння запасів дистилятів на 2,07 млн барелів.
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