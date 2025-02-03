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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають після того, як мита США викликали побоювання перебоїв з поставками

 

Ціни на нафту підскочили в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита проти Канади, Мексики і Китаю, що викликало побоювання перебоїв в поставках нафти з боку двох найбільших постачальників в США, але перспектива зниження попиту на паливо обмежила зростання.

О 06:43 EET ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 73,89 долара за барель, що на 1,36 долара, або 1,9%, вище, після того, як на початку сесії досягли максимуму з 24 січня в 75,18 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 67 центів, або на 0,9%, до 76,34 долара за барель після досягнення максимуму в 77,34 долара.

У суботу Трамп віддав наказ про введення масштабних мит на товари з Мексики, Канади і Китаю, поклавши початок торговельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і знову розпалити інфляцію.

Енергетичні продукти з Канади будуть обкладатися митом лише в розмірі 10%, але імпорт мексиканських енергоносіїв буде обкладатися митом у розмірі 25%, заявили представники Білого дому.

«Відносно м'яка позиція щодо канадського імпорту енергоносіїв, швидше за все, обумовлена обережністю», - зазначає аналітик Barclays Амарпріт Сінгх (Amarpreet Singh).

«Мита на канадський імпорт енергоносіїв, ймовірно, будуть більш руйнівними для внутрішніх енергетичних ринків, ніж мита на мексиканський імпорт, і навіть можуть бути контрпродуктивними для однієї з ключових цілей президента - зниження цін на енергоносії».

Аналітики Goldman Sachs очікують, що мита матимуть обмежений короткостроковий вплив на світові ціни на нафту і газ.

За даними Міністерства енергетики США, Канада і Мексика є основними джерелами імпорту сирої нафти до США, на них припадає близько чверті нафти, яку американські нафтопереробні заводи переробляють на такі види палива, як бензин і пічне паливо.

За словами джерел у галузі, мита підвищать вартість важчих сортів нафти, необхідних американським нафтопереробним заводам для оптимального виробництва, що знизить їхню прибутковість і потенційно призведе до скорочення виробництва.

Ф'ючерси на бензин в США підскочили на 2,86% до $2,1176 за галон після того, як раніше досягли $2,162, найвищого рівня з 16 січня.

Мита є «бугаєвими» для короткострокових цін на нафту через ризики перебоїв з поставками, особливо для більш важких сортів, вважає Сол Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee.

Однак ціни на нафту можуть впасти і після наступного кварталу, оскільки мита спричиняють подальше погіршення перспектив попиту, а також через те, що ОПЕК+ зазнає більшого тиску з боку Трампа, який вимагає скорочення обмежень видобутку, додав він.

Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, група, відома як ОПЕК+, навряд чи змінить існуючі плани поступового збільшення видобутку на своїй зустрічі в понеділок, повідомили Reuters делегати групи виробників, незважаючи на тиск з боку Трампа.
За матеріалами: investing.com
 

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