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Ціни на нафту знижуються на тлі зростання запасів у США і видобутку в Лівії
08:30 29.01.2025 |
Ціни на нафту знизилися в середу, втративши частину прибутку минулої сесії, оскільки збільшення запасів нафти в США і ослаблення занепокоєння щодо поставок з Лівії тиснули на ціни, хоча падіння було обмежене потенційними митами США на імпорт з Канади і Мексики.
О 07:48 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів, або на 0,2%, до 77,31 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту знизилися на 15 центів, або на 0,2%, до 73,62 долара за барель.
«У той час як ринки борються з тиском з боку попиту, послаблення з боку пропозиції також впливає на ціни на нафту», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova в Сінгапурі.
«Ринки перебувають під тиском планів Трампа збільшити видобуток нафти в США і чекають подальшої ясності щодо енергетичної політики Трампа».
Минулого тижня президент США Дональд Трамп розпочав свою каденцію, видавши кілька указів, спрямованих на спрощення отримання дозволів на будівництво енергетичної інфраструктури та збільшення і без того рекордно високого видобутку нафти і газу.
Минулого тижня запаси сирої нафти і бензину в США зросли, в той час як запаси дистилятів скоротилися, повідомили у вівторок джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.
Управління енергетичної інформації (EIA), статистичний підрозділ Міністерства енергетики США, опублікує свої щотижневі дані в середу о 15:30 за Гринвічем.
За словами Чіокі Чена, головного аналітика Sunward Trading в Токіо, вирішення проблем з поставками в Лівії також посилило тиск на продавців.
Ці побоювання зменшилися після того, як у вівторок державна National Oil Corp заявила, що експортна діяльність працює нормально після того, як вона провела переговори з протестуючими, які вимагали зупинити навантаження в одному з головних нафтових портів.
Білий дім заявив у вівторок, що президент Трамп все ще планує запровадити 25% мита на нафту в Канаді та Мексиці в суботу.
Залишається незрозумілим, як нові мита можуть вплинути на імпорт нафти до США з цих країн. Згідно з даними EIA, у 2023 році Канада поставила до США 3,9 млн барелів нафти на добу, що становить приблизно половину загального імпорту за рік, а Мексика - 733 000 барелів на добу.
Міністр енергетики Саудівської Аравії і кілька його колег з ОПЕК+ провели переговори після заклику Трампа до зниження цін на нафту і напередодні зустрічі нафтовидобувних країн ОПЕК+ наступного тижня, згідно з офіційними заявами і джерелами.
На початку тижня нафтові індекси впали до багатотижневих мінімумів, оскільки новини про зростання інтересу до недорогої моделі штучного інтелекту китайського стартапу DeepSeek викликали занепокоєння щодо попиту на енергію для живлення центрів обробки даних, що потрясло весь енергетичний сектор, в той час як слабкі економічні дані з Китаю ще більше погіршили перспективи попиту.
Акції технологічних компаній відновили свої позиції у вівторок, на наступний день після того, як DeepSeek сколихнула ринки.
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