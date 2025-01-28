Ціни на нафту коливаються біля двотижневого мінімуму. Слабкі дані з Китаю посилюють занепокоєння щодо попиту

У вівторок ціни на нафту зросли, але зупинилися біля двотижневого мінімуму після того, як слабкі економічні дані з Китаю і прогнози потепління в інших країнах погіршили перспективи попиту.

О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 42 центи, або на 0,54%, до 77,5 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 34 центи, або на 0,46%, до 73,51 долара. Ціна Brent в понеділок опустилася до найнижчого рівня з 9 січня, в той час як WTI досягла найнижчого рівня з 2 січня.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, повідомив у понеділок про несподіване послаблення виробничої активності в січні, що посилило занепокоєння щодо зростання світового попиту на нафту.

«Загальний тон обережності в середовищі ризиків у поєднанні зі слабшими показниками китайських PMI, які ставлять під сумнів перспективи попиту на нафту в Китаї, може слугувати фактором, що стримує ціни на нафту», - зазначає аналітик IG Єп Джун Ронг.

Очікується, що попит на нафту в Китаї також постраждає від останніх санкцій США щодо торгівлі російською нафтою. Аналітики FGE вважають, що нафтопереробні заводи в Шаньдуні втратять до 1 мільйона барелів на день поставок нафти в найближчій перспективі на тлі заборони, накладеної Портовою групою Шаньдуна на танкери, що перебувають під санкціями США.

«В той же час тривають пошуки альтернативних (російським поставкам) барелів нафти, але вони коштують набагато дорожче», - зазначають аналітики.

Кілька незалежних нафтопереробних заводів у Китаї зупинили роботу або планують це зробити на невизначений термін для проведення технічного обслуговування, повідомили джерела Reuters, оскільки нова китайська тарифна і податкова політика занурює заводи в ще більші збитки.

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, також стикається з перебоями у постачанні російської нафти, але нафтопереробні заводи цієї країни користуються періодом послаблення санкцій для здійснення закупівель до березня, зазначають аналітики FGE.

У США прогнози погоди передбачають тепліші, ніж зазвичай, температури протягом цього тижня, що тисне на попит на опалювальне паливо після того, як екстремальні морози спровокували ралі на природний газ і дизельне паливо на попередніх сесіях.

«Температура в обох регіонах (США та Європі) зростає, що дозволяє попиту на паливо для опалення дещо знизитись», - сказав у понеділок нафтовий аналітик StoneX Алекс Ходс (Alex Hodes).

Більш широкі фінансові ринки опинилися під тиском сплеску інтересу до недорогої моделі штучного інтелекту, запущеної китайською компанією DeepSeek.

«Втрати (на нафтовому ринку) виглядають відносно обмеженими через потрясіння в американських технологічних акціях», - сказав Єп з IG.

Тим не менш, обережність, ймовірно, збережеться з наближенням крайнього терміну введення з 1 лютого мит США. Будь-які потенційні торгові обмеження, ймовірно, призведуть до зниження ризиків для глобального зростання, що може спричинити тиск на нафту, додав Йеп.