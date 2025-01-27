Нафта падає, оскільки Трамп повторив заклик до ОПЕК знизити ціни





Ціни на нафту впали в понеділок після того, як президент США Трамп закликав ОПЕК знизити ціни після оголошення широкомасштабних заходів щодо збільшення видобутку нафти і газу в США в перший тиждень свого перебування на посаді.

О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 53 центи, або на 0,68%, до 77,97 долара за барель після зростання на 21 цент в п'ятницю.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 74,16 долара за барель, що на 50 центів, або 0,67%, нижче.

У п'ятницю Трамп повторив свій заклик до Організації країн-експортерів нафти знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди багатим на нафту фінансам Росії і допомогти покласти край війні в Україні.

«Один із способів швидко її зупинити - це щоб ОПЕК припинила заробляти так багато грошей і знизила ціну на нафту... Ця війна припиниться негайно», - сказав Трамп.

Трамп також пригрозив вдарити по Росії «та інших країнах-учасницях» податками, митами і санкціями, якщо угода про припинення війни в Україні не буде укладена найближчим часом.

Президент Росії Володимир Путін заявив у п'ятницю, що він і Трамп повинні зустрітися, щоб обговорити війну в Україні і ціни на енергоносії.

«Вони позиціонують себе для переговорів», - сказав Джон Дрісколл з сінгапурської консалтингової компанії JTD Energy, додавши, що це створює волатильність на нафтових ринках.

Він додав, що нафтові ринки, ймовірно, трохи перекошені в бік зниження через політику Трампа, спрямовану на збільшення видобутку в США, оскільки він прагне забезпечити закордонні ринки збуту американської нафти.

«Він захоче відвоювати частину ринку ОПЕК, тому в цьому сенсі він є свого роду конкурентом», - сказав Дрісколл.

Однак ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, ще не відреагували на заклик Трампа, а делегати ОПЕК+ вказують на те, що вже існує план, який передбачає збільшення видобутку нафти з квітня.

Минулого тижня обидва індекси продемонстрували перше за п'ять тижнів падіння, оскільки занепокоєння щодо того, що санкції проти Росії можуть порушити постачання, зменшилися.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що не очікують значного скорочення російського видобутку, оскільки вищі фрахтові ставки стимулювали збільшення пропозиції суден, що не підпадають під санкції, для перевезення російської нафти, в той час як поглиблення дисконту на постраждалий від санкцій сорт російської нафти ВСТО приваблює чутливих до ціни покупців продовжувати купувати нафту.

«Оскільки кінцевою метою санкцій є скорочення доходів від продажу російської нафти, ми припускаємо, що західні політики віддадуть перевагу максимізації знижок на російські барелі, а не скороченню російських обсягів», - зазначають аналітики у своїй записці.

Втім, аналітики JP Morgan вважають, що певна премія за ризик є виправданою, враховуючи, що майже 20% світового флоту Aframax наразі перебуває під санкціями.

«Застосування санкцій до російського енергетичного сектору як важеля впливу на майбутні переговори може піти в будь-який бік, що вказує на те, що нульова премія за ризик є недоречною», - додали вони в записці.

З іншого боку, США швидко скасували плани щодо запровадження санкцій і мит проти Колумбії після того, як південноамериканська країна погодилася прийняти депортованих мігрантів зі Сполучених Штатів, йдеться в заяві Білого дому, зробленій пізно ввечері в неділю.

Санкції могли б порушити постачання нафти, оскільки минулого року Колумбія відправила близько 41% свого морського експорту нафти до США, згідно з даними аналітичної компанії Kpler.