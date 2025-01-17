Динаміка скорочення кількості імпортерів триватиме на ринку пального і в 2025 р. - директор А-95

Кількість імпортерів на українському ринку моторного пального у 2025 році продовжить скорочуватися завдяки ціновій оптимізації в опті, а також із початком процесу формування системи мінімальних запасів пального.

Такий прогноз виклав директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у фейсбуці, коментуючи підсумки 2024 року та очікувані тенденції нинішнього року.

"Динаміка зменшення імпортерів зберігатиметься у 2025 році через фактичну відсутність маржинальності в опті, а також через початок формування системи мінімальних запасів пального, що потребуватиме тривалого заморожування певних обсягів від імпортованих партій", - написав він.

За даними А-95, у 2024 році кількість імпортерів пального скоротилася на третину - до 281 з 396 роком раніше.

"Але якщо врахувати, що у 2021-му їх було близько 150, мрійників ще залишається достатньо", - зазначив Куюн.

Скорочувалися минулого року також і країни-джерела імпорту: дизпалива - до 16 з 20 країн, бензинів - до 11 з 16.

"Дорога екзотика зникає, залишаються найближчі, а тому найдешевші країни. З новинок - Німеччина, звідки почався помітний імпорт якісного бензину (далося взнаки зниження споживання бензину в Європі й проблеми з його експортом з традиційних напрямків)", - прокоментував експерт.

За видами моторних палив обсяги імпорту бензину у 2024 році скоротилися на 0,4% порівняно з 2023 роком - до 1,244 млн тонн, LPG - на 7,2%, до 0,9 млн тонн, тоді як імпорт дизпалива зріс на 7,5% - до 6,6 млн тонн.

"Таким чином, бачимо стагнацію споживання фізичними особами (бензин і газ) і зростання промислового споживання (ДП), за нашою версією, через зростання вантажних перевезень", - пояснив директор А-95.

Лідерами з постачання пального 2024 року залишилися колишні компанії: дизпалива - ОККО, "АТ Енерго Трейд", UPG, WOG, "Кантарел", бензину - ОККО, WOG, UPG, AMIC, УНТК.

На думку Куюна, після шокуючого 2022-го і стабілізаційного 2023-го минулий рік став для ринку пального роком вдосконалення.

"Диктат постачальників у 2022-2023 рр. змінився диктатом українських імпортерів, які тепер обирають не те, що дають, а те, що надійніше й дешевше. Можна говорити, що остаточно зникли спекулятивні премії, на яких закордонні постачальники заробили фантастичні гроші", - резюмував експерт.