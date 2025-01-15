Нафта зростає, але невизначеність щодо санкцій обмежує зростання

Ціни на нафту зросли в середу, компенсувавши втрати попереднього дня, оскільки увага знову повернулася до потенційних перебоїв у постачанні через санкції щодо російських танкерів, хоча зростання було обмежене, оскільки ринок очікував більшої ясності щодо їхнього впливу.

О 07:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 11 центів, або на 0,1%, до 80,03 долара за барель, після падіння на 1,4% на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 23 центи, або на 0,3%, до 77,73 долара за барель після падіння на 1,6%.

Ціни впали у вівторок після того, як Управління енергетичної інформації США спрогнозувало, що нафта опиниться під тиском протягом наступних двох років, оскільки пропозиція буде випереджати попит.

«Останнім часом домінуючим фактором були російські нафтові санкції, а також низка сильних економічних даних з США, - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Ключовим питанням залишається те, скільки російських поставок буде втрачено на світовому ринку і чи зможуть альтернативні заходи компенсувати цей дефіцит», - сказав Єп, додавши, що в найближчій перспективі нафта може втратити частину свого різкого зростання минулого тижня.

У середу ринок також отримав певну підтримку від скорочення запасів нафти в США, найбільшому споживачеві нафти у світі, про що повідомив Американський інститут нафти у вівторок пізно ввечері.

«Ціни на нафту зростають на ранкових торгах в Азії після того, як дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси сирої нафти в США за останній тиждень скоротилися більше, ніж очікувалося», - відзначають аналітики ING.

Аналітики додали, що хоча запаси сирої нафти в головному сховищі країни в Кушингу, штат Оклахома, зросли на 600 000 барелів, вони все ще залишаються історично низькими. Кушинг є місцем поставки ф'ючерсних контрактів на нафту WTI.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси сирої нафти в США впали на 2,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 січня, згідно з джерелами на ринку, які посилаються на дані API. Вони додали, що запаси бензину зросли на 5,4 млн барелів, а запаси дистилятів - на 4,88 млн барелів.

Опитування Reuters показало, що аналітики очікували, що запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 1 мільйон барелів за тиждень до 10 січня. Дані про запаси від Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, будуть опубліковані о 10:30 ранку за східним часом (15:30 за Гринвічем).

У вівторок EIA знизило прогноз світового попиту на нафту в 2025 році до 104,1 млн барелів на добу, при цьому очікуючи, що пропозиція нафти і рідкого палива складе в середньому 104,4 млн барелів на добу.

За прогнозом, ціни на нафту марки Brent впадуть на 8% до 74 доларів за барель у 2025 році, а потім ще більше знизяться до 66 доларів за барель у 2026 році, тоді як ціна на нафту марки WTI становитиме 70 доларів у 2025 році і впаде до 62 доларів у наступному році.