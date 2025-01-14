Ціни на нафту залишаються біля 4-місячних максимумів під впливом російських санкцій

Ціни на нафту знизилися у вівторок, але залишилися біля чотиримісячних максимумів, оскільки вплив нових санкцій США на російську нафту залишався в центрі уваги ринку.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 28 центів, або на 0,4%, до 80,73 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 18 центів, або на 0,2%, до 78,64 долара за барель.

Ціни підскочили на 2% в понеділок після того, як Міністерство фінансів США в п'ятницю ввело санкції проти «Газпром нафти» і «Сургутнафтогазу», а також 183 суден, які торгують нафтою в рамках так званого «тіньового флоту» російських танкерів.

«Заголовки навколо російських нафтових санкцій були домінуючим фактором зростання цін на нафту протягом останнього тижня, і в поєднанні зі стійкими економічними даними США, більш жорстка динаміка попиту і пропозиції отримала певний імпульс», - сказав ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг.

«Сьогодні ціни беруть невеликий перепочинок. З огляду на швидке і шалене зростання цін майже на 10% з початку року, це спонукає до певної фіксації прибутку, оскільки насуваються ризики, пов'язані з майбутніми публікаціями даних по інфляції в США».

Індекс цін виробників (PPI) в США буде опублікований сьогодні, а в середу вийдуть дані по індексу споживчих цін (CPI).

Ставки на дані в середу дуже високі, оскільки будь-яке зростання базової інфляції вище прогнозованих 0,2% загрожує закрити двері для подальшого зниження процентних ставок Федеральним резервом в цьому році.

Зниження процентних ставок зазвичай допомагає стимулювати економічне зростання, що може підтримати попит на нафту.

«Нещодавнє ралі до тримісячного максимуму свідчить про покращення настроїв, але, незважаючи на те, що загальний ведмежий тиск на даний момент послабився, все ще потрібен сильніший каталізатор для підтримки стійкого більш широкого висхідного тренду», - додав Йеп з IG.

Хоча аналітики все ще очікували значного впливу нових санкцій на ціни на російську нафту, фактичний фізичний вплив може бути меншим.

«...Ці санкції можуть призвести до вилучення з ринку до 700 тис. барелів на добу, що знищить профіцит, який ми очікуємо в цьому році. Однак фактичне скорочення потоків, швидше за все, буде меншим, оскільки Росія і покупці знайдуть способи обійти ці санкції - очевидно, що буде більше навантаження на судна, що не підпадають під санкції, в рамках тіньового флоту», - відзначають аналітики ING в записці.

Тим часом, невизначеність попиту з боку основного покупця - Китаю - може притупити вплив скорочення пропозиції. Як показали офіційні дані в понеділок, імпорт сирої нафти в Китай в 2024 році впав вперше за два десятиліття без пандемії COVID-19.

«Очікується, що нові санкції щодо російських танкерів вплинуть на постачання нафти до Китаю та Індії, хоча ключові гравці в цих країнах все ще оцінюють правову ситуацію і можливі обхідні шляхи», - сказав Філіп Джонс-Люкс з Sparta Commodities.