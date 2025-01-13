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Артур Еш
Старі залишки втримують гуртові ціни на дизпальне
13:14 13.01.2025 |
Гуртові ціни на дизпальне продовжують поступово зростати слідом за зовнішнім ринком. Гальмують здорожчання старі залишки на тлі низької активності. Більшість трейдерів очікувало на активізацію, але споживачі вирішили святкувати далі.
За підсумками тижня, з 6 по 9 січня, європейські котирування зросли не суттєво: у середньому на $5/т, або близько 0,20 грн/л. Але трейдери при формуванні цін відштовхуються від ф'ючерсів на газойль на лондонській біржі, які станом на 13:25 10 січня зросли на $24/т, до максимального за чотири місяці рівня $734/т.
Цього разу трейдери майже не реагували на зміни у котируваннях через дуже низьку активність ринку.
«Ринок не готовий до збільшення цін. У нас і так не беруть, тому немає сенсу підіймати», - зазначили в одній із компаній на півдні, прайсова вартість дизелю в якої становила 44,20 грн/л.
В іншій, яка намагалася продавати за 44,35 грн/л, підтвердили відсутність продажів.
Проблему трейдери вбачають у достатніх грудневих запасах.
«Багато хто закупився у грудні, ці обсяги зараз гальмують ринок», - каже гуртовий трейдер.
Зараз ресурсу заїжджає небагато: з 6 по 8 січня на південні термінали відвантажили всього 6,8 тис. т дизелю. Загалом по країни середньодобовий імпорт склав 7,3 тис. т, в той час, як з 30 грудня по 5 січня він дорівнював 12,6 тис. т, і це був один із найнижчих показників минулого року.
На півдні вартість дизелю варіювалась у діапазоні 44,20-44,90 грн/л. Але подейкували, що було і нижче, наприклад, за 43,90 грн/л. Мінімальні ціни пропонували «Єксон», «Укройлпродукт», «Дюваль компані».
З урахуванням таких цін премія до котирувань CIF Med на 9 січня становила $56-79/т, чого не достатньо для закупівлі нового ресурсу.
«Більшість продає старі залишки. Тому якщо відштовхуватися від ціни, за якою ресурс було придбано, то нинішня вартість рахується з «плюсом», але вона досить далека від нових закупівельних цін», - розповів один зі співрозмовників.
Інший назвав цей метод «базарним».
Не від гарного життя «південні» трейдери починають везти пальне в центральні й південно-східні області країни. Так, наприклад, у «Єксону», а потім і у «Кворуму» з'явилися пропозиції пального по Дніпропетровській області. Останній також пропонує дизель і в столиці.
На заході вартість пального становить 45,80-47,45 грн/л. На нижній межі пропонували ЗПЕК, «Юкас Петроліум», «Вог Трейд», трохи вище «Мартін Трейд», УНТК, «Нексен Ойл». Надбавка до CIF NWE ціни у прикордонних областях (45,80-49 грн/л) становить $98-100/т, що не передбачає маржі до нових закупівельних цін.
Як і на півдні, продажі у західних регіонах незначні через старі залишки, яких, на думку зі співрозмовників, вистачить як мінімум на тиждень.
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