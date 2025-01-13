Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото знизилися, оскільки дані по зайнятості підживлюють коливання процентних ставок

 

Ціни на золото впали на торгах в Азії в понеділок, оскільки трейдери готувалися до більш повільного зниження процентних ставок в США після сильніших, ніж очікувалося, даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які підтримали долар.

Серед промислових металів ціни на мідь отримали обмежену підтримку від даних про те, що імпорт міді в Китай в грудні досяг 13-місячного максимуму. Настрої щодо Китаю були приглушені очікуванням нових торгових мит США проти цієї країни.

Невизначеність щодо економічних перспектив за нового президента Дональда Трампа, як і раніше, підтримувала певний попит на золото як засіб захисту, так само як і тривалий розпродаж більш широких ризикових активів, зокрема акцій. Це обмежило загальні втрати жовтого металу.

О 06:49 EET спотове золото подешевшало на 0,1% до 2 686,32 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, стабілізувалися на рівні 2 714,41 доларів за унцію.

На ціни на золото тиснула, головним чином, перспектива того, що ставки в США залишатимуться вищими довше, оскільки п'ятничні дані по заробітній платі змусили трейдерів ще більше зменшити бети на зниження ставок в цьому році.

Зараз основна увага прикута до майбутніх даних по інфляції в США, які повинні бути опубліковані в середу, щоб отримати додаткові підказки про перспективи ФРС. Центральний банк дав зрозуміти, що стійка інфляція і сильна ситуація на ринку праці дадуть йому більше стимулів для збереження високих ставок.

Аналітики Goldman Sachs заявили в нещодавній записці, що тепер вони очікують, що ФРС знизить ставки лише двічі цього року, порівняно з попередніми очікуваннями щодо трьох знижень. Очікується, що кінцева ставка центрального банку також буде вищою в цьому циклі пом'якшення.

Вищі ставки тиснуть на ринки металів, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій у недохідні активи. Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на платину трохи впали до 991,45 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло знизилися на 0,4% до 31,205 доларів за унцію.

Ціни на мідь не змінилися, оскільки ринки зважують перспективи Китаю

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 111,00 за унцію, в той час як березневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,1% до $4 2960 за фунт.

Червоний метал продовжував рости після сильного зростання минулого тижня, оскільки м'які економічні дані з Китаю сприяли зростанню ставок на те, що Пекін розблокує ще більше стимулів для підтримки економічного зростання.

Дані по торгівлі в понеділок показали, що імпорт міді в Китай в грудні досяг 13-місячного максимуму в 559 000 метричних тонн, що свідчить про те, що попит в найбільшому в світі імпортері міді залишається стійким.

Мідні бугаї роблять ставку на те, що Пекін надасть ще більше стимулів в найближчі місяці, особливо перед обличчям високих імпортних мит за часів Трампа.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, пообіцяв запровадити високі торгові мита проти Китаю з «першого дня» свого президентства.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2841
  0,0016
 0,00
EUR
 1
 43,5738
  0,0144
 0,03

Курс обміну валют на 10.01.25, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1317  0,06 0,14 42,9857  0,16 0,37
EUR 43,5109  0,01 0,02 44,4261  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на 10.01.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,02 0,06 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес