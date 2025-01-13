Ціни на золото знизилися, оскільки дані по зайнятості підживлюють коливання процентних ставок

Ціни на золото впали на торгах в Азії в понеділок, оскільки трейдери готувалися до більш повільного зниження процентних ставок в США після сильніших, ніж очікувалося, даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які підтримали долар.

Серед промислових металів ціни на мідь отримали обмежену підтримку від даних про те, що імпорт міді в Китай в грудні досяг 13-місячного максимуму. Настрої щодо Китаю були приглушені очікуванням нових торгових мит США проти цієї країни.

Невизначеність щодо економічних перспектив за нового президента Дональда Трампа, як і раніше, підтримувала певний попит на золото як засіб захисту, так само як і тривалий розпродаж більш широких ризикових активів, зокрема акцій. Це обмежило загальні втрати жовтого металу.

О 06:49 EET спотове золото подешевшало на 0,1% до 2 686,32 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, стабілізувалися на рівні 2 714,41 доларів за унцію.

На ціни на золото тиснула, головним чином, перспектива того, що ставки в США залишатимуться вищими довше, оскільки п'ятничні дані по заробітній платі змусили трейдерів ще більше зменшити бети на зниження ставок в цьому році.

Зараз основна увага прикута до майбутніх даних по інфляції в США, які повинні бути опубліковані в середу, щоб отримати додаткові підказки про перспективи ФРС. Центральний банк дав зрозуміти, що стійка інфляція і сильна ситуація на ринку праці дадуть йому більше стимулів для збереження високих ставок.

Аналітики Goldman Sachs заявили в нещодавній записці, що тепер вони очікують, що ФРС знизить ставки лише двічі цього року, порівняно з попередніми очікуваннями щодо трьох знижень. Очікується, що кінцева ставка центрального банку також буде вищою в цьому циклі пом'якшення.

Вищі ставки тиснуть на ринки металів, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій у недохідні активи. Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на платину трохи впали до 991,45 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло знизилися на 0,4% до 31,205 доларів за унцію.

Ціни на мідь не змінилися, оскільки ринки зважують перспективи Китаю

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 111,00 за унцію, в той час як березневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,1% до $4 2960 за фунт.

Червоний метал продовжував рости після сильного зростання минулого тижня, оскільки м'які економічні дані з Китаю сприяли зростанню ставок на те, що Пекін розблокує ще більше стимулів для підтримки економічного зростання.

Дані по торгівлі в понеділок показали, що імпорт міді в Китай в грудні досяг 13-місячного максимуму в 559 000 метричних тонн, що свідчить про те, що попит в найбільшому в світі імпортері міді залишається стійким.

Мідні бугаї роблять ставку на те, що Пекін надасть ще більше стимулів в найближчі місяці, особливо перед обличчям високих імпортних мит за часів Трампа.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, пообіцяв запровадити високі торгові мита проти Китаю з «першого дня» свого президентства.