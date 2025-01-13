Нафта зростає на тлі нових санкцій США, спрямованих на обмеження російських поставок до Китаю та Індії

У понеділок ціни на нафту продовжили зростання третю сесію поспіль, а ціна нафти марки Brent піднялася вище 81 долара за барель до найвищого рівня за останні чотири місяці, оскільки очікується, що ширші санкції США вплинуть на експорт російської нафти до найбільших покупців - Китаю та Індії.

О 07:03 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на $1,47, або на 1,84%, до $81,23 за барель після досягнення внутрішньоденного максимуму в $81,49, найвищого з 27 серпня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,55 долара, або на 2,02%, до 78,12 долара за барель після досягнення максимуму в 78,39 долара, максимального значення з 8 жовтня.

Brent і WTI з 8 січня подорожчали більш ніж на 6%, і обидва контракти зросли після того, як в п'ятницю Міністерство фінансів США запровадило більш широкі санкції проти російської нафти. Під нові санкції потрапили виробники «Газпром Нафта» і «Сургутнафтогаз», а також 183 судна, які відвантажували російську нафту, спрямовані на вилучення доходів, які Москва використовує для фінансування війни з Україною.

За словами трейдерів і аналітиків, нові санкції завдадуть серйозного удару по російському експорту нафти, змусивши Китай і Індію, відповідно, першого і третього за величиною світових імпортерів нафти, закуповувати більше нафти з Близького Сходу, Африки та Америки, що призведе до зростання цін і витрат на транспортування.

«П'ятнична заява зміцнює нашу думку про те, що ризики для нашого прогнозу діапазону цін на нафту Brent в 70-85 доларів США в короткостроковій перспективі перекошені в бік підвищення», - зазначають аналітики Goldman Sachs в своїй записці.

«За нашими оцінками, судна, які потрапили під нові санкції, в 2024 році перевозили 1,7 млн барелів нафти на добу, або 25% російського експорту, причому переважну більшість становила сира нафта».

Очікування більш жорстких поставок також підштовхнули місячні спреди нафти Brent і WTI до найбільшого зниження з третього кварталу 2024 року. Ціни нафти «експрес» вищі, ніж ціни на майбутні місяці, що свідчить про обмежену пропозицію.

Аналітики РБК Капітал зазначають, що подвоєння кількості танкерів, на які накладено санкції за перевезення російських барелів, може стати основним логістичним фактором, що стримує потоки нафти.

Багато танкерів, згаданих в останніх санкціях, використовувалися для транспортування нафти до Індії та Китаю, оскільки попередні західні санкції та обмеження цін, запроваджене країнами «Великої сімки» у 2022 році, перемістили торгівлю російською нафтою з Європи до Азії. Деякі з кораблів також перевозили нафту з Ірану, який також перебуває під санкціями.

«Останній раунд санкцій OFAC (Управління з контролю за іноземними активами США), спрямований проти російських нафтових компаній і дуже великої кількості танкерів, матиме наслідки, зокрема, для Індії», - сказав Гаррі Чілінгурян, керівник відділу досліджень Onyx Capital Group.

Аналітики JPMorgan кажуть, що Росія має певний простір для маневру, незважаючи на нові санкції, але в кінцевому підсумку їй доведеться купувати танкери, що не потрапили під санкції, або пропонувати нафту за ціною не вище 60 доларів за барель, щоб скористатися західним страхуванням відповідно до встановленого Заходом верхнього цінового ліміту.