Нафта зростає третій тиждень поспіль на тлі зимового попиту на паливо

Ціни на нафту зросли на початку торгів в Азії і були на шляху до зростання третій тиждень поспіль, оскільки ожеледиця в деяких частинах США і Європи стимулювала попит на паливо для обігріву.

О 08:02 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 40 центів, або на 0,5%, до 77,32 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 38 центів, або на 0,5%, до 74,30 доларів.

За три тижні, що закінчилися 10 січня, Brent подорожчала на 6%, а WTI підскочила на 7%.

Аналітики JPMorgan пояснюють це зростання зростаючим занепокоєнням щодо перебоїв у постачанні через посилення санкцій на тлі низьких запасів нафти, морозів у багатьох частинах США і Європи та покращення настроїв щодо стимулюючих заходів Китаю.

Метеорологічне бюро США очікує, що в центральній і східній частинах країни температура буде нижчою за середню. Багато регіонів Європи також постраждали від екстремальних холодів і, ймовірно, продовжать переживати холодніший, ніж зазвичай, початок року, що, як очікують аналітики JPMorgan, сприятиме зростанню попиту.

«Ми очікуємо значного зростання світового попиту на нафту на 1,6 мільйона барелів на добу в першому кварталі 2025 року в річному обчисленні, в першу чергу за рахунок ... попиту на мазут, гас і скраплений газ», - йдеться в повідомленні JPMorgan, опублікованому в п'ятницю.

Тим часом, цього тижня премія місячного контракту на нафту марки Brent до шестимісячного контракту досягла максимуму з серпня, що потенційно вказує на обмеженість пропозиції в умовах зростаючого попиту.

Ціни на нафту зросли, незважаючи на зміцнення долара США протягом шести тижнів поспіль. Сильніший долар зазвичай тисне на ціни, оскільки він робить закупівлю нафти за межами США дорожчою.

Поставки можуть ще більше скоротитися, оскільки очікується, що цього тижня президент США Джо Байден оголосить про нові санкції, спрямовані на російську економіку, щоб підтримати військові зусилля України проти Москви до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня. Досі ключовою мішенню санкцій була російська нафтова промисловість.

«Невизначеність щодо того, наскільки яструбиним буде Трамп щодо Ірану, надасть певну підтримку. Азійські покупці вже шукають альтернативні сорти нафти з Близького Сходу, а розширення санкцій проти Росії та Ірану робить цей потік нафти більш складним», - зазначають аналітики ING у своєму звіті в п'ятницю.