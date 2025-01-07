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Ціни на нафту падають на тлі зниження оптимізму щодо попиту
08:27 07.01.2025 |
Ціни на нафту знизилися у вівторок, продовживши втрати на другу сесюї поспіль після ралі минулого тижня, хоча побоювання щодо скорочення поставок з Росії та Ірану на тлі розширення західних санкцій стримували втрати.
О 06:52 EET ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 8 центів, або на 0,1%, до 76,22 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 15 центів, або на 0,19%, до 73,42 долара.
Обидва еталони знизилися в понеділок після того, як минулого тижня зростали п'ять днів поспіль, а в п'ятницю встановилися на найвищих рівнях з жовтня на тлі очікувань більших фіскальних стимулів для пожвавлення хиткої економіки Китаю.
«Слабкість цього тижня, швидше за все, пов'язана з технічною корекцією, оскільки трейдери реагують на більш м'які економічні дані по всьому світу, які підривають оптимізм, що спостерігався раніше», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, посилаючись на "ведмежі" економічні новини зі США та Німеччини.
Також на ціни на нафту впливає зростання пропозиції з боку країн, що не входять в ОПЕК, що в поєднанні зі слабким попитом з боку Китаю, як очікується, забезпечить ринок нафти в цьому році хорошою пропозицією.
Учасники ринку очікують на нові дані цього тижня, такі як грудневий звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, який буде оприлюднено в п'ятницю, щоб отримати підказки щодо політики процентних ставок в США і перспектив попиту на нафту.
«Зростання цін на сиру нафту, схоже, вичерпує свій імпульс», - пишуть аналітики ING.
«Хоча на фізичному ринку спостерігається деяке скорочення попиту, фундаментальні показники до 2025 року залишаються комфортними, що повинно обмежити зростання цін».
Занепокоєння щодо скорочення поставок з Росії та Ірану на тлі санкцій, однак, стримувало ціни на нафту.
Невизначеність призвела до зростання попиту на близькосхідну нафту, що знайшло відображення в лютневому підвищенні цін на нафту Саудівської Аравії в Азії, яке стало першим таким підвищенням за останні три місяці.
За даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США, за тиждень до 31 грудня управляючі фондами збільшили свої чисті довгі позиції по ф'ючерсах і опціонах на нафту в США, повідомила в понеділок Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США.
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