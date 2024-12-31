Нафта дорожчає на зростанні виробничої активності в Китаї, але закінчить рік зі зниженням

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як дані показали, що виробнича активність в Китаї зросла в грудні, але вони можуть знизитися другий рік поспіль через побоювання щодо попиту в країнах-лідерах за споживанням.

О 07:30 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 60 центів, або на 0,8%, до 74,59 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 62 центи, або на 0,9%, до 71,61 долара за барель. За рік Brent подешевшала на 3,2%, а WTI - на 0,1%.

Виробнича активність в Китаї зростала третій місяць поспіль в грудні, але більш повільними темпами, як показало офіційне опитування промислових підприємств у вівторок, що свідчить про те, що швидкі нові стимули допомагають підтримати другу за величиною економіку світу.

Китайська влада також погодилася випустити рекордні 3 трильйони юанів ($411 мільярдів) спеціальних казначейських облігацій у 2025 році для відродження економічного зростання, повідомило минулого тижня агентство Reuters.

Погіршення перспектив попиту в Китаї змусило Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизити свої очікування щодо попиту на нафту на 2025 рік.

Раніше цього місяця ОПЕК та її союзники відклали свій план щодо збільшення видобутку до квітня 2025 року на тлі падіння цін. МЕА очікує, що світова пропозиція нафти перевищить попит у 2025 році, навіть якщо скорочення ОПЕК+ збережеться, оскільки зростання видобутку в США та інших країнах випереджає млявий попит.

Хоча слабкий довгостроковий прогноз попиту тисне на ціни, вони можуть отримати короткострокову підтримку від скорочення запасів нафти в США, які, як очікується, впали приблизно на 3 мільйони барелів минулого тижня.

Ціни на нафту Brent і WTI були підтримані більшим, ніж очікувалося, скороченням запасів нафти в США за тиждень, що закінчився 20 грудня, оскільки нафтопереробні заводи активізували свою діяльність, а святковий сезон підвищив попит на паливо.

У центрі уваги інвесторів в наступному році буде політика Федеральної резервної системи після того, як на початку цього місяця центральний банк спрогнозував лише два зниження ставок, в порівнянні з чотирма у вересні, через стабільно високу інфляцію.

Нижчі відсоткові ставки, як правило, стимулюють запозичення і сприяють зростанню, що, в свою чергу, як очікується, збільшить попит на нафту,

Зміна очікувань щодо ставок у США та збільшення різниці у відсоткових ставках між Сполученими Штатами та іншими країнами підвищили курс долара та посилили тиск на інші валюти.

Сильніший долар робить закупівлю нафти дорожчою для споживачів за межами США, що негативно впливає на попит.

Ринки також готуються до політики новообраного президента Дональда Трампа, яка передбачає послаблення регулювання, зниження податків, підвищення мит і посилення імміграції, що, як очікується, сприятиме зростанню та інфляції - і, зрештою, буде позитивною для долара.