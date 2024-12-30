Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта зросла на торгах. Інвестори зосередилися на даних зі США та Китаю

 

Ціни на нафту зросли в понеділок на тонких передсвяткових торгах напередодні кінця року, оскільки трейдери цього тижня очікують на економічні дані з Китаю та США, щоб оцінити зростання в двох найбільших світових споживачах нафти.

О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 5 центів до 74,22 долара за барель, в той час як більш активний березневий контракт був на рівні 73,82 долара за барель, що на 3 центи вище.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 3 центи до 70,63 долара за барель.

Обидва контракти зросли приблизно на 1,4% минулого тижня завдяки більшому, ніж очікувалось, скороченню запасів нафти в США за тиждень, що закінчився 20 грудня, оскільки нафтопереробні заводи активізували свою діяльність, а передсвятковий сезон підвищив попит на паливо.

Ціни на нафту також підтримав оптимізм щодо економічного зростання Китаю в наступному році, який може підняти попит з боку найбільшого імпортера сирої нафти.

Щоб відновити зростання, китайська влада погодилася випустити рекордні 3 трильйони юанів ($411 млрд) у вигляді спеціальних казначейських облігацій у 2025 році, повідомило минулого тижня агентство Reuters.

«Світове споживання нафти досягло історичного максимуму в 2024 році, незважаючи на те, що Китай не виправдав очікувань, а запаси нафти увійдуть в наступний рік на відносно низькому рівні», - сказав Райан Фіцморис, старший стратег по сировинних товарах в Marex.

«У майбутньому очікується, що економічні дані Китаю покращаться, оскільки нещодавні заходи стимулювання набудуть чинності у 2025 році. Крім того, зниження ставок у США та інших країнах має сприяти зростанню споживання нафти».

Китай також видав щонайменше 152,49 мільйона метричних тонн квот на імпорт сирої нафти незалежним нафтопереробним компаніям в рамках другої партії на 2025 рік, повідомили в понеділок торгові джерела.

Окремо Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання Китаю в 2024 і 2025 роках, але попередив, що низька довіра домогосподарств і бізнесу, а також зустрічні вітри в секторі нерухомості залишатимуться стримуючими факторами в наступному році.

Інвестори очікують на китайський індекс ділової активності PMI, який буде опублікований у вівторок, та американський індекс ділової активності ISM за грудень, що вийде в п'ятницю.

В Європі надії на нову угоду про транзит російського газу через Україну згасають після того, як президент Росії Путін заявив у четвер, що в цьому році не залишилося часу для підписання нової угоди.

На думку аналітиків, втрата трубопровідного російського газу призведе до того, що Європа буде імпортувати більше зрідженого природного газу.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0390
  0,0987
 0,24
EUR
 1
 43,9266
  0,1787
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6200  0,07 0,18 42,3420  0,12 0,27
EUR 43,5320  0,13 0,31 44,3284  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,12 0,29 42,0600  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес