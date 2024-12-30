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Нафта зросла на торгах. Інвестори зосередилися на даних зі США та Китаю
07:18 30.12.2024 |
Ціни на нафту зросли в понеділок на тонких передсвяткових торгах напередодні кінця року, оскільки трейдери цього тижня очікують на економічні дані з Китаю та США, щоб оцінити зростання в двох найбільших світових споживачах нафти.
О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 5 центів до 74,22 долара за барель, в той час як більш активний березневий контракт був на рівні 73,82 долара за барель, що на 3 центи вище.
Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 3 центи до 70,63 долара за барель.
Обидва контракти зросли приблизно на 1,4% минулого тижня завдяки більшому, ніж очікувалось, скороченню запасів нафти в США за тиждень, що закінчився 20 грудня, оскільки нафтопереробні заводи активізували свою діяльність, а передсвятковий сезон підвищив попит на паливо.
Ціни на нафту також підтримав оптимізм щодо економічного зростання Китаю в наступному році, який може підняти попит з боку найбільшого імпортера сирої нафти.
Щоб відновити зростання, китайська влада погодилася випустити рекордні 3 трильйони юанів ($411 млрд) у вигляді спеціальних казначейських облігацій у 2025 році, повідомило минулого тижня агентство Reuters.
«Світове споживання нафти досягло історичного максимуму в 2024 році, незважаючи на те, що Китай не виправдав очікувань, а запаси нафти увійдуть в наступний рік на відносно низькому рівні», - сказав Райан Фіцморис, старший стратег по сировинних товарах в Marex.
«У майбутньому очікується, що економічні дані Китаю покращаться, оскільки нещодавні заходи стимулювання набудуть чинності у 2025 році. Крім того, зниження ставок у США та інших країнах має сприяти зростанню споживання нафти».
Китай також видав щонайменше 152,49 мільйона метричних тонн квот на імпорт сирої нафти незалежним нафтопереробним компаніям в рамках другої партії на 2025 рік, повідомили в понеділок торгові джерела.
Окремо Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання Китаю в 2024 і 2025 роках, але попередив, що низька довіра домогосподарств і бізнесу, а також зустрічні вітри в секторі нерухомості залишатимуться стримуючими факторами в наступному році.
Інвестори очікують на китайський індекс ділової активності PMI, який буде опублікований у вівторок, та американський індекс ділової активності ISM за грудень, що вийде в п'ятницю.
В Європі надії на нову угоду про транзит російського газу через Україну згасають після того, як президент Росії Путін заявив у четвер, що в цьому році не залишилося часу для підписання нової угоди.
На думку аналітиків, втрата трубопровідного російського газу призведе до того, що Європа буде імпортувати більше зрідженого природного газу.
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