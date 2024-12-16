Нафта дешевшає з найвищих рівнів за кілька тижнів, інвестори очікують зниження ставок ФРС

Ф'ючерси на нафту знизилися з найвищих рівнів за останні кілька тижнів, оскільки трейдери фіксували прибуток в очікуванні засідання Федерального резерву США, яке відбудеться цього тижня, де буде оголошено про подальше зниження ставок.

Однак падіння було обмежене побоюваннями перебоїв у постачанні нафти у випадку запровадження нових санкцій США проти основних постачальників - Росії та Ірану.

О 06:24 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 21 цент, або на 0,3%, до 74,28 долара за барель після того, як у п'ятницю вони досягли найвищого рівня з 22 листопада.

Американська нафта WTI подешевшала на 30 центів, або на 0,4%, до 70,99 долара за барель після того, як на попередній сесії досягла найвищого рівня з 7 листопада.

«Після ралі на 6% минулого тижня, коли нафта торгується на вершині нещодавніх максимумів діапазону, ми, ймовірно, спостерігаємо легку фіксацію прибутку, - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

«Крім того, цілком ймовірно, що багато торгових книг в банках і фондах закрилися в кінці минулого тижня і знизили апетит до позицій через святковий сезон».

Ціни на нафту були підтримані новими санкціями Європейського Союзу щодо російської нафти минулого тижня і очікуваннями посилення санкцій щодо іранських поставок, додав він.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в п'ятницю агентству Reuters, що США розглядають можливість введення подальших санкцій проти танкерів «темного флоту» і не виключають санкцій проти китайських банків, оскільки вони прагнуть зменшити доходи Росії від продажу нафти і обмежити її доступ до іноземних поставок для підтримки війни в Україні.

Нові санкції США проти компаній, що торгують іранською нафтою, вже призвели до того, що ціни на нафту, яка продається в Китай, зросли до найвищого рівня за останні роки. Очікується, що нова адміністрація Трампа посилить тиск на Іран.

Ціни на нафту також були підтримані зниженням процентних ставок ключовими центральними банками Канади, Європи і Швейцарії минулого тижня і очікуваннями, що ФРС знизить ставки на цьому тижні, сказав Сикамор.

Очікується, що ФРС знизить процентні ставки на чверть процентного пункту на своєму засіданні 17-18 грудня, яке також надасть оновлений погляд на те, наскільки ще, на думку чиновників ФРС, вони будуть знижувати ставки в 2025 році і, можливо, в 2026 році.

Зниження процентних ставок може стимулювати економічне зростання і попит на нафту.

Проте, прогнози Міжнародного енергетичного агентства щодо достатньої пропозиції у 2025 році та прогнози CNPC щодо зниження попиту на нафту в Китаї, другому за величиною споживачеві у світі, після досягнення піку споживання у 2023 році, є факторами, які продовжуватимуть тиснути на світові ринки нафти.