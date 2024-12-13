Нафта стабілізувалася, отримавши перший тижневий приріст за останні три роки

Ціни на нафту стабілізувалися в п'ятницю, досягнувши свого першого тижневого зростання з кінця листопада, оскільки додаткові санкції проти Ірану і Росії посилили занепокоєння з приводу поставок, в той час як профіцитний прогноз тиснув на ринки.

О 06:34 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів до 73,48 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 70,11 доларів за барель, що на 9 центів вище.

Обидва контракти зросли більш ніж на 3% за тиждень, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні через посилення санкцій проти Росії та Ірану, а також надії на те, що китайські стимулюючі заходи можуть підняти попит на нафту №2 у світі, підтримують ціни на споживчі нафтопродукти.

Нещодавня стабілізація настала після того, як нафта захистила ключовий технічний рівень в 71 долар, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Але поки що немає достатньої впевненості, яка б спонукала до більш сильного відновлення цін», - додав він.

Китайські дані цього тижня показали, що імпорт нафти в листопаді зріс в річному обчисленні вперше за сім місяців, завдяки зниженню цін і накопиченню запасів.

«Ми спостерігаємо деяке відновлення маржі нафтопереробних заводів після вересневих мінімумів, але не думаємо, що це виправдовує листопадові обсяги імпорту сирої нафти», - сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу досліджень сировинних ринків ING.

Імпорт нафти найбільшим світовим імпортером залишатиметься на високому рівні до початку 2025 року, оскільки нафтопереробні компанії вирішили збільшити обсяги поставок з найбільшого експортера Саудівської Аравії, приваблені низькими цінами, в той час як незалежні нафтопереробні компанії поспішають використати свої квоти.

Міжнародне енергетичне агентство підвищило свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2025 рік до 1,1 млн барелів на добу (б/д) з 990 000 б/д минулого місяця завдяки нещодавнім стимулюючим заходам Китаю, йдеться в його щомісячному звіті про ринок нафти.

Водночас, компанія прогнозує профіцит у наступному році, коли країни, що не входять в ОПЕК+, збільшать пропозицію приблизно на 1,5 млн барелів на добу (б/д) за рахунок Аргентини, Бразилії, Канади, Гайани та Сполучених Штатів Америки.

«Я думаю, що з огляду на перспективу досить комфортного балансу (для цін) немає причин виходити за межі цього діапазону», - каже Паттерсон з ING.

Три найбільші нафтовидобувні компанії Канади прогнозують зростання видобутку в 2025 році. Ґрунтуючись на рекордному видобутку в США, Goldman Sachs очікує, що видобуток сланцевої нафти зросте на 600 000 барелів на добу в 2025 році, хоча зростання може сповільнитися, якщо ціна нафти Brent впаде нижче 70 доларів за барель.

Інвестори також ставлять на те, що ФРС знизить вартість запозичень наступного тижня, а наступного року продовжить скорочення після того, як економічні дані показали, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття несподівано зросли.