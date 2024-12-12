Нафта мало змінилася, оскільки слабкий попит компенсує ризики пропозиції, викликані санкціями

Ціни на нафту майже не змінилися на азіатських торгах у четвер, оскільки прогнози слабкого попиту і більшого, ніж очікувалося, зростання запасів бензину і дистилятів в США послідували за додатковим раундом санкцій ЄС, що загрожують російським нафтовим потокам.

О 07:19 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 14 центів до $73,66 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 6 центів до 70,35 долара. Обидва бенчмарки виросли більш ніж на 1 долар кожен в середу.

У середу ОПЕК знизила прогнози зростання попиту на нафту в 2025 році п'ятий місяць поспіль і на найбільшу величину.

«Інвестори будуть уважно стежити за оцінками МЕА щодо ринкового балансу на 2025 рік, які відображатимуть нещодавню заяву ОПЕК», - зазначають аналітики ANZ у своїй записці в четвер.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня запаси бензину і дистилятів у США, які є найбільшим споживачем нафти у світі, зросли більше, ніж очікувалося.

Слабкий попит, особливо в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти, і зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК+, були двома факторами, що зумовили цей крок. Однак інвестори очікують зростання китайського попиту після того, як цього тижня Пекін оприлюднив плани щодо запровадження «достатньо м'якої» монетарної політики у 2025 році, що може стимулювати попит на нафту.

Світовий попит на нафту цього місяця зростав повільніше, ніж очікувалося, але залишався стійким, зазначають аналітики JPMorgan у своєму звіті в четвер.

«Зростання (попиту на нафту) за останній тиждень було стримане невеликим скороченням споживання авіаційного палива в більшості країн світу», - йдеться в повідомленні.

Китайський імпорт нафти також виріс в річному обчисленні вперше за сім місяців в листопаді, збільшившись більш ніж на 14% в порівнянні з попереднім роком.

Тепер ринок буде стежити за сигналами щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США наступного тижня.

Ціни зросли в середу після того, як посли Європейського Союзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії через її війну проти України. Вони спрямовані проти «тіньового флоту» суден, який допомагав Росії обійти обмеження ціни в 60 доларів за барель, встановлене G7 на російську морську нафту в 2022 році, і допомагав підтримувати потік російської нафти.

Кремль заявив, що повідомлення про можливе посилення санкцій США щодо російської нафти свідчать про те, що адміністрація президента Джо Байдена хоче залишити складну спадщину для американо-російських відносин.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила в середу, що США продовжують шукати креативні способи зменшити доходи Росії від продажу нафти, додавши, що зниження світового попиту на нафту створює можливість для посилення санкцій.