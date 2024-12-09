Нафта зростає, оскільки падіння Асада приносить більше невизначеності на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як падіння режиму президента Сирії Башара Асада внесло більшу невизначеність на Близькому Сході, хоча цей ріст був обмежений погіршенням прогнозу попиту на наступний рік.

О 07:13 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, або на 0,51%, до 71,48 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 38 центів, або на 0,57%, до 67,58 долара за барель.

Сирійські повстанці оголосили по державному телебаченню в неділю, що вони скинули президента Асада, ліквідувавши 50-річну сімейну династію в результаті блискавичного наступу, що викликало побоювання нової хвилі нестабільності в регіоні, вже охопленому війною.

«Події в Сирії додали новий рівень політичної невизначеності на Близькому Сході, надавши певну підтримку ринку, - сказав Томомічі Акута, старший економіст Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

«Але зниження цін у Саудівській Аравії та продовження обмеженнь ОПЕК+ минулого тижня підкреслили слабкий попит з боку Китаю, що вказує на те, що ринок може пом'якшитися до кінця року», - сказав він, зазначивши, що інвестори чекають на перші ознаки впливу на ринки очікуваної енергетичної та близькосхідної політики новообраного президента США Дональда Трампа.

Saudi Aramco, найбільший в світі експортер сирої нафти, знизив ціни на січень 2025 року для азіатських покупців до найнижчого рівня з початку 2021 року, оскільки слабкий попит з боку найбільшого імпортера Китаю тисне на ринок.

У четвер Організація країн-експортерів нафти та її союзників, група, відома як ОПЕК+, відклала початок збільшення видобутку нафти на три місяці, до квітня, і продовжила повне згортання скорочення видобутку на рік, до кінця 2026 року.

ОПЕК+, на яку припадає близько половини світового видобутку нафти, планувала почати згортання скорочень з жовтня 2024 року, але уповільнення світового попиту - особливо з боку найбільшого імпортера нафти, Китаю, і зростання видобутку в інших країнах змусило її кілька разів переносити терміни виконання плану.

Кількість нафтових і газових бурових установок, розгорнутих у США минулого тижня, також досягла найвищого рівня з середини вересня, що вказує на зростання видобутку найбільшого світового виробника нафти.

На тлі очікуваного надлишку пропозиції в наступному році, ціни на нафту Brent і WTI демонстрували збитки протягом останніх двох тижнів поспіль.

У міру зниження цін керуючі активами збільшили свої чисті довгі позиції по ф'ючерсах і опціонах на нафту в США за тиждень до 3 грудня, повідомила в п'ятницю Комісія з торгівлі сировинними ф'ючерсами США.

Інвестори готуються до тижня, насиченого даними, включаючи ключовий звіт по інфляції в США (в середу), який дасть більше підказок щодо планів Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Аналітики ANZ заявили в понеділок, що навіть додаткове зниження ставок ФРС навряд чи зменшить занепокоєння нафтового ринку щодо ослаблення глобального економічного зростання і його впливу на попит.

Крім того, цього тижня в Пекіні відбудеться конференція, на якій, як очікується, політики намітять курс розвитку економіки країни до 2025 року.

Згідно з даними, опублікованими в понеділок, споживча інфляція в Китаї досягла п'ятимісячного мінімуму в листопаді, в той час як дефляція в промисловості збереглася, що свідчить про те, що зусилля, спрямовані на підтримку економічного попиту, що слабшає, мають обмежений вплив.