Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай перестає бути основним драйвером світового споживання нафти
11:55 03.12.2024 |
Імпорт нафти до Китаю може досягти свого піка вже наступного року, оскільки попит на паливо для транспорту починає знижуватися, що знаменує завершення десятиліть, протягом яких Китай був основним двигуном зростання споживання нафти у світі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Стрімкий перехід Китаю до електромобільності вразив виробників нафти та інвесторів.
Жоден інший ринок не здатний замінити китайський попит, який протягом останніх трьох десятиліть становив 41% річного глобального зростання споживання нафти в середньому на 1,1 мільйона барелів на добу, згідно зі Statistical Review of World Energy.
У липні продажі електромобілів та гібридів у Китаї вперше перевищили продажі автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.
Це скоротило потребу в імпорті нафти для виробництва бензину. Загальне споживання нафти також сповільнюється через тривалу економічну слабкість.
Аналітик попиту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Кіаран Хілі зазначає, що попит на паливо для транспорту почав знижуватися цього року, після трирічного плато, яке розпочалося у 2023 році.
Це плато настало на два роки раніше, ніж прогнозувала МЕА (2025-2027 рр.) у червневому звіті.
У результаті виробники нафти та інвестори готуються до того, що імпорт нафти Китаєм наближається до свого максимуму. Надалі лише зростання китайського сектору нафтохімії може підтримувати споживання нафти.
"Нафтова індустрія починає це усвідомлювати", - сказав Мартейн Ратс, головний стратег з сировинних товарів у Morgan Stanley.
Він прогнозує, що зростання попиту на нафту в Китаї становитиме близько 100 000-200 000 барелів на добу щорічно, здебільшого коштом реактивного палива та нафтохімічної промисловості. Це значно нижче довгострокових тенденцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Агроекспорт у листопаді-2024 скоротився на 6,5%, зростання демонструють лише зернові культури - УКАБ
|Китай перестає бути основним драйвером світового споживання нафти
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.12.24
|«Ліси України» уклали піврічних договорів на постачання деревини майже на ₴1 мільярд
|Цьогоріч «Ліси України» висадили майже 5 тисяч гектарів нових лісів
|Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ
|Шмигаль очікує, що програмою зимової «єПідтримки» скористаються близько 9 млн українців
Бізнес
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing