Ціни на нафту торгуються у вузькому діапазоні перед зустріччю ОПЕК+

Ціни на нафту мало змінилися у вівторок, торгуючись у вузькому діапазоні, оскільки трейдери очікують результатів зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться цього тижня.

О 06:04 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 14 центів, або на 0,19%, до 71,97 долара за барель, після падіння на 1 цент на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 8 центів, або на 0,12%, до 68,18 долара, після зростання на 10 центів на закритті торгів у понеділок.

«Інвестори знаходяться в режимі очікування і спостереження перед зустріччю ОПЕК+», - відзначають аналітики ANZ.

Джерела з групи виробників повідомили, що на засіданні 5 грудня вона продовжить останній раунд скорочення видобутку до кінця першого кварталу.

ОПЕК+, до якої входить Організація країн-експортерів нафти та її союзники, такі як Росія, прагнула завершити скорочення видобутку до першого кварталу 2025 року. Однак перспективи надлишкової пропозиції чинять тиск на ціни. На групу припадає близько половини світового видобутку нафти.

«Я думаю, що немає іншого варіанту, окрім як відкласти його», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, додавши, що це може бути лише на місяць або близько того, оскільки існує великий тиск з боку країн-учасниць, які вимагають нарощування видобутку.

На тлі відсутності «бугаєвих» каталізаторів і слабкого попиту, Сачдева очікує, що ціни на нафту будуть торгуватися в обмеженому діапазоні з ухилом в бік зниження.

Перспективи споживання залишаються слабкими, а попит на нафту в Китаї, як очікується, досягне піку вже наступного року, кажуть дослідники та аналітики, що ще більше посилить розрив між попитом і пропозицією.

Очікується, що Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер, знизить ціни на нафту для азійських покупців до найнижчого рівня щонайменше за чотири роки, кажуть трейдери.

Побоювання, що Федеральна резервна система США може не знизити ставки на своєму грудневому засіданні, також обмежили ціни на нафту, компенсувавши позитивні сигнали з Китаю, де індекс менеджерів із закупівель у листопаді виріс до семимісячного максимуму.

Минулого тижня ціни на нафту по обидва боки Атлантики впали більш ніж на 3%.

Голова ФРС Крістофер Воллер, чиї погляди часто є визначальними для монетарної політики США, заявив, що він схильний підтримати ще одне зниження ставки цього місяця, але президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік стверджував, що ФРС все ще має розглянути майбутні дані по зайнятості.

На Близькому Сході продовжували з'являтися тріщини в перемир'ї між Ізраїлем і бойовиками угруповання «Хезболла», укладеному за посередництва США: дев'ять людей загинули в результаті ударів по двох південних ліванських містах незабаром після того, як в понеділок «Хезболла» обстріляла ракетами ізраїльські військові позиції в спірному районі Шебаа Фармс.