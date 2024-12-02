Нафта зростає на оптимістичних даних з Китаю та хиткому перемир'ї між Ізраїлем і Ліваном

Ціни на нафту зросли в понеділок, підтримані оптимістичними показниками промислової активності в Китаї, другому за величиною споживачеві нафти в світі, а також тим, що Ізраїль відновив атаки на Ліван, незважаючи на пакт про припинення вогню, розпалюючи напруженість на Близькому Сході.

О 06:52 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 34 центи, або на 0,47%, до 72,18 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 68,32 доларів за барель, що на 32 центи, або на 0,47% вище.

«Ціни на нафту змогли стабілізуватися на новому тижні, оскільки продовження зростання виробничої активності в Китаї відображає певний успіх нещодавніх стимулюючих заходів», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Він додав, що це принесло деяке полегшення, і попит на нафту з боку Китаю може поки що утримуватися.

Опитування приватного сектора показало, що в листопаді виробнича активність в Китаї зросла найшвидшими темпами за останні п'ять місяців, що підвищило оптимізм китайських компаній, в той час як обраний президент США Дональд Трамп посилює свої торгові погрози.

Тим не менш, трейдери стежать за розвитком подій в Сирії, зважуючи, чи можуть вони посилити напруженість на всьому Близькому Сході, додав Йеп.

Перемир'я між Ізраїлем і Ліваном вступило в силу в середу, але кожна сторона звинуватила іншу в порушенні режиму припинення вогню.

У своїй заяві Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що кілька людей були поранені в результаті двох ізраїльських ударів на півдні Лівану. Повітряні удари також посилилися в Сирії, оскільки президент Башар Асад пообіцяв розгромити повстанців, які захопили місто Алеппо.

Минулого тижня обидва індекси зазнали тижневого падіння більш ніж на 3% на тлі послаблення занепокоєння щодо ризиків поставок через конфлікт між Ізраїлем та Хезболлою та прогнозів надлишку пропозиції у 2025 році, навіть попри те, що ОПЕК+, як очікується, продовжить скорочення видобутку нафти.

Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, відома як ОПЕК+, перенесла своє засідання на 5 грудня і обговорює можливість відтермінування збільшення видобутку нафти, яке мало розпочатися в січні, повідомили Reuters минулого тижня джерела в ОПЕК+.

На засіданні цього тижня буде прийнято рішення щодо політики на перші місяці 2025 року.

«Продовження скорочення видобутку дасть ОПЕК+ більше часу, щоб оцінити вплив політичних заяв Трампа щодо мит та енергетики, а також побачити, якою буде реакція Китаю», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, що базується в Сіднеї.

Оскільки збільшення видобутку групою було широко очікуваним, основна увага ринку може бути зосереджена на тому, наскільки затримка вплине на ціни на нафту, вважає Йеп з IG.

«Невизначена затримка може бути найкращим варіантом для цін на нафту, враховуючи, що попередні раунди затримок на місяць або близько того не змогли призвести до зростання цін на нафту відповідно до намірів ОПЕК+».

Очікується, що у 2025 році ціна нафти марки Brent становитиме в середньому $74,53 за барель, оскільки економічна слабкість в Китаї затьмарює картину попиту, а достатня світова пропозиція переважує підтримку від очікуваної відстрочки запланованого ОПЕК+ збільшення видобутку, як показало щомісячне опитування цін на нафту, проведене агентством Reuters у п'ятницю.

Це вже сьомий поспіль перегляд у бік зниження консенсусного прогнозу нафти на 2025 рік, який в середньому становив 80 доларів за барель у 2024 році.