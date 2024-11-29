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Бензин, дизель та автогаз подешевшали за останній місяць: які ціни на АЗС
16:54 29.11.2024 |
Роздрібні ціни на бензин та дизель в Україні знизилися у листопаді 2024 року. Автогаз також подешевшав на АЗС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 жовтня на бензин А-95 становлять 52,51 гривні за літр (-3,20 гривні за місяць), на дизельне паливо 49,58 гривні за літр (-2,36 гривні), на автогаз - 34,30 гривень за літр (-0,55 гривень).
Ціни на АЗС 29 листопада
Причини зміни цін
Нагадаємо, в Україні з 1 вересня підвищили акцизи на паливо.
За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.
Автогаз дорожчав після значного підвищення акцизів, однак у листопаді почав дешевшати.
Як зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, падіння цін на бензин спричинило падіння цін на бензин стало зниження закупівельних цін та закінчення сезону активного споживання, що спонукає трейдерів стимулювати продажі.
За прогнозом НБУ, ефект значних запасів палива матиме досить короткостроковий знижувальний ефект на ціни. У міру їх вичерпання та під впливом подальшого підвищення акцизів та ефектів перенесення від ослаблення обмінного курсу гривні зростання цін на пальне прискориться до понад 9% наприкінці 2024 року та майже весь 2025 рік буде на високому рівні.
Основним фактором, що впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Сьогодні нафта Brent коштує близько 73 доларів за барель. За листопад ціна не змінилася.
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