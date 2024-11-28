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Нафта падає через збільшення запасів бензину в США
08:18 28.11.2024 |
Ціни на нафту знизилися в четвер після несподіваного стрибка запасів бензину в США, а інвестори зосередили увагу на зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться на цих вихідних, щоб обговорити політику видобутку нафти.
О 06:01 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або на 0,2%, до $72,69 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також знизилися на 14 центів, або на 0,2%, до $68,58 за барель.
Очікується, що торги будуть неактивними у зв'язку зі святкуванням Дня подяки в США, яке розпочнеться в четвер.
Нафта, ймовірно, збереже свій короткостроковий ведмежий імпульс, оскільки ризики перебоїв з поставками на Близькому Сході зменшуються, а також завдяки вищим, ніж очікувалося, запасам бензину в США, вважає Єп Джун Ронг, ринковий стратег в IG.
Запаси бензину в США зросли на 3,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 22 листопада, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США (EIA), всупереч очікуванням невеликого скорочення запасів палива напередодні рекордних святкових поїздок.
Уповільнення зростання попиту на паливо в найбільших споживачах - США і Китаї - сильно вплинуло на ціни на нафту в цьому році, хоча скорочення поставок з боку ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти з Росією та іншими союзниками, обмежило втрати.
Зустріч ОПЕК+ відбудеться в неділю. Два джерела з групи виробників повідомили Reuters у вівторок, що члени групи обговорюють подальшу відстрочку запланованого збільшення видобутку нафти, яке мало розпочатися в січні.
За словами Сувро Саркара, керівника відділу енергетичного сектору DBS Bank, подальше відтермінування, як багато хто очікує на ринку, вже здебільшого враховане в цінах на нафту.
«Питання лише в тому, чи буде це місячне відтермінування, чи тримісячне, чи навіть довше. Це дало б нафтовому ринку певний напрямок. З іншого боку, ми будемо стурбовані падінням цін на нафту, якщо відстрочки не буде», - сказав він.
Група, яка перекачує близько половини світової нафти, раніше заявляла, що буде поступово згортати скорочення видобутку нафти з невеликими збільшеннями протягом багатьох місяців у 2024 і 2025 роках.
Цього тижня нафта Brent і WTI втратили більше 3% під тиском угоди Ізраїлю про припинення вогню з ліванським угрупуванням Хезболла. Припинення вогню розпочалося в середу і допомогло зменшити занепокоєння, що конфлікт може порушити постачання нафти з найбільшого регіону Близького Сходу, де вона видобувається.
Учасники ринку не впевнені, як довго триватиме перерва в бойових діях, оскільки більш широкий геополітичний фон для нафти залишається туманним, відзначають аналітики ANZ Bank.
Ціни на нафту недооцінені через дефіцит на ринку, попередили в останні дні керівники сировинних відділів Goldman Sachs і Morgan Stanley, також вказуючи на потенційний ризик для іранських поставок через санкції, які можуть бути запроваджені за новообраного президента США Дональда Трампа.
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