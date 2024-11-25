Ціни на нафту знижуються, але залишаються біля 2-тижневих максимумів на тлі напруженості довкола Росії та Ірану

Ціни на нафту знизилися в понеділок після 6% зростання минулого тижня, але залишилися біля двотижневих максимумів, оскільки геополітична напруженість у відносинах між західними державами і великими виробниками нафти - Росією та Іраном - зросла, підвищуючи ризики перебоїв у постачанні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:40 EET подешевшали на 26 центів, або на 0,35%, до 74,91 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 70,97 долара за барель, що на 27 центів, або на 0,38%, нижче.

Обидва контракти минулого тижня досягли найбільшого тижневого приросту з кінця вересня і найвищого рівня розрахунків з 7 листопада після того, як Росія запустила ракету по Україні в якості попередження Сполученим Штатам і Великобританії після ударів Києва по Росії з використанням американської і британської зброї.

«Ціни на нафту починають новий тиждень з невеликого охолодження, оскільки учасники ринку очікують нових сигналів від геополітичних подій і перспектив політики ФРС, які зададуть тон», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Напруженість між Україною та Росією останнім часом зросла, що призвело до певної цінової оцінки ризиків ширшої ескалації, яка може вплинути на постачання нафти».

Оскільки і Україна, і Росія намагаються отримати певні важелі впливу перед будь-якими майбутніми переговорами за адміністрації Трампа, напруженість, ймовірно, збережеться до кінця року, підтримуючи ціни на нафту марки Brent на рівні 70-80 доларів, додав Йєп.

Крім того, Іран відреагував на резолюцію, прийняту в четвер наглядовим органом ООН з ядерної програми, наказавши вжити таких заходів, як активація різних нових і вдосконалених центрифуг, що використовуються для збагачення урану.

«Осуд МАГАТЕ і відповідь Ірану підвищують ймовірність того, що Трамп, коли прийде до влади, спробує посилити санкції проти експорту нафти з Ірану», - сказав Вівек Дхар, стратег по сировинних товарах в Commonwealth Bank of Australia.

За його словами, посилення санкцій може призвести до скорочення експорту нафти з Ірану на 1 мільйон барелів на день, що становить близько 1% від світового обсягу поставок нафти.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило в неділю, що 29 листопада проведе переговори про свою спірну ядерну програму з трьома європейськими державами.

«Ринки стурбовані не тільки пошкодженням нафтових портів та інфраструктури, а й можливістю поширення війни і залучення більшої кількості країн», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Інвестори також зосередили увагу на зростанні попиту на нафту в Китаї та Індії, які є найбільшим і третім найбільшими імпортерами у світі відповідно.

Китайський імпорт сирої нафти відновився в листопаді, оскільки нижчі ціни сприяли накопиченню попиту, в той час як індійські нафтопереробні заводи збільшили переробку сирої нафти на 3% в річному обчисленні до 5,04 млн барелів на добу в жовтні, що було підтримано експортом палива.

За словами Сачдеви, протягом тижня трейдери будуть стежити за даними про витрати на особисте споживання (PCE) в США, які вийдуть в середу, оскільки вони, ймовірно, стануть основою для засідання Федеральної резервної системи США, запланованого на 17-18 грудня.