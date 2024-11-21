Ціни на нафту зростають на тлі геополітичної напруженості; зростання запасів у США перевищило очікування

Ціни на нафту незначно зросли в четвер, оскільки геополітичне занепокоєння ескалацією напруженості між Росією та Україною протистояло впливу більшого, ніж очікувалося, збільшення запасів нафти в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:08 EET виросли на 16 центів, або на 0,2%, до $72,97. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 16 центів, або на 0,23%, до 68,91 долара.

У середу Україна випустила залп британських крилатих ракет Storm Shadow по Росії, що стало останньою новою західною зброєю, яку їй дозволили використовувати по російських цілях, через день після того, як вона випустила американські ракети ATACMS.

Москва заявила, що використання західної зброї для нанесення ударів по російській території далеко від кордону буде серйозною ескалацією конфлікту. Київ заявляє, що йому потрібна можливість захистити себе, завдавши удару по російських тилових базах, які використовуються для підтримки московського вторгнення.

«Для нафти ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, в той час як іншим ризиком є невизначеність щодо того, як Росія відреагує на ці атаки», - зазначають аналітики ING у своїй записці.

Аналітики JPMorgan відзначають, що споживання нафти відновилося минулого тижня завдяки підвищенню попиту на нафту в США та Індії, а також значному зростанню промислового попиту в останній.

За оцінками, світовий попит на нафту досягне 103,6 млн барелів на добу протягом перших 19 днів листопада, що на 1,7 млн б/д більше, ніж у річному обчисленні, зазначають аналітики.

Але на противагу цьому зростанню запаси нафти в США збільшилися на 545 000 барелів до 430,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 15 листопада, перевищивши очікування аналітиків, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зростання на 138 000 барелів.

Запаси бензину минулого тижня зросли більше, ніж прогнозувалося, в той час як запаси дистилятів продемонстрували більший, ніж очікувалося, спад, згідно з даними Управління енергетичної інформації.

Норвезька компанія Equinor заявила, що відновила повну виробничу потужність нафтового родовища Johan Sverdrup в Північному морі після відключення електроенергії.

Тим часом, Організація країн-експортерів нафти та її союзників на чолі з Росією, відома як ОПЕК+, може знову відкласти збільшення видобутку на своїй зустрічі 1 грудня через слабкий світовий попит на нафту, згідно з трьома джерелами в ОПЕК+, знайомими з перебігом переговорів.

ОПЕК+, яка перекачує близько половини світової нафти, спочатку планувала поступово повернути назад скорочення видобутку з незначним збільшенням протягом декількох місяців у 2024 і 2025 роках.

Однак Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму звіті минулого тижня заявило, що навіть якщо скорочення видобутку ОПЕК+ збережеться, пропозиція нафти перевищить попит у 2025 році, оскільки зростання видобутку в США та інших країнах випереджатиме слабкий попит.