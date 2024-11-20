Нафта мало змінилася, оскільки ринок зважує змішані фактори

Ціни на нафту в середу залишаються стабільними другий день поспіль, оскільки побоювання щодо ескалації військових дій в Україні, які можуть порушити постачання нафти з Росії, і ознаки зростання імпорту нафти в Китай нівелювали дані, що свідчать про збільшення запасів нафти в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:41 EET впали на 5 центів до $73,26 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate не змінилися і склали 69,39 доларів за барель.

Ескалація війни між великим виробником нафти Росією та Україною стримувала ринок на цьому тижні.

«Ми можемо очікувати, що ціни на нафту (Brent) поки що будуть підтримуватися вище рівня 70 доларів, оскільки учасники ринку продовжують стежити за геополітичними подіями», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

У вівторок Україна вперше застосувала американські ракети ATACMS для нанесення удару по території Росії, заявила Москва. Президент Росії Володимир Путін знизив планку можливої ядерної атаки.

«Це знаменує собою нове наростання напруженості в російсько-українській війні і повертає в центр уваги ризик перебоїв з поставками на нафтовому ринку», - відзначають аналітики ANZ в записці для клієнтів.

З боку попиту, запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 15 листопада, зросли на 4,75 млн барелів, повідомили у вівторок джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти.

Це більше, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters, на 100 000 барелів.

Запаси бензину, однак, впали на 2,48 млн барелів, в порівнянні з очікуваннями аналітиків щодо збільшення на 900 000 барелів.

Запаси дистилятів також скоротилися, зменшившись на 688 000 барелів минулого тижня, повідомили джерела.

Офіційні урядові дані будуть опубліковані пізніше в середу.

Підвищенню цін на нафту сприяли ознаки того, що Китай, найбільший в світі імпортер нафти, можливо, збільшить закупівлі нафти в цьому місяці після періоду слабкого імпорту.

Як повідомив Reuters аналітик компанії Kpler, дані відстеження суден показали, що китайський імпорт нафти в листопаді досягне рекордного рівня або близького до нього, передає Reuters.

Слабкий імпорт Китаю цього року призвів до падіння цін на нафту: ціна нафти марки Brent впала на 20% від свого квітневого піку в понад 92 долари за барель.