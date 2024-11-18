Нафта зростає після ескалації напруженості між Росією та Україною

Ціни на нафту зросли в понеділок після загострення конфлікту між Росією і Україною на вихідних, хоча занепокоєння щодо попиту на паливо в Китаї, другому за величиною споживачеві в світі, і прогнози про глобальний надлишок нафти тиснули на ринки.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:33 EET зросли на 29 центів, або на 0,4%, до 71,33 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 67,20 долара за барель, що на 18 центів, або на 0,3%, вище.

У неділю Росія завдала найбільшого повітряного удару по Україні за останні три місяці, завдавши серйозної шкоди українській енергосистемі.

Значно змінивши політику Вашингтона в українсько-російському конфлікті, адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використовувати зброю американського виробництва для нанесення ударів вглиб Росії, повідомили в неділю два американських чиновника і джерело, знайоме з рішенням.

Не було негайної реакції Кремля, який попередив, що розглядатиме послаблення обмежень на використання Україною американської зброї як серйозну ескалацію.

«Байден дозволив Україні завдати удару по російських силах навколо Курська ракетами дальнього радіусу дії, що може призвести до повернення геополітичної ставки на нафту, оскільки це є ескалацією напруженості у відповідь на вступ у бій північнокорейських військ», - сказав аналітик ринків ІГ Тоні Сікамор (Tony Sycamore).

Сол Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee, сказав: «Поки що це мало вплинуло на експорт російської нафти, але якби Україна націлилася на більшу кількість об'єктів нафтової інфраструктури, це могло б призвести до подальшого зростання нафтових ринків».

У Росії щонайменше три нафтопереробні заводи були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, зростання цін на нафту і високих витрат на запозичення, згідно з даними п'яти галузевих джерел.

Минулого тижня ціни на нафту Brent і WTI впали більш ніж на 3% на слабких даних з Китаю і після того, як Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало, що світова пропозиція нафти перевищить попит більш ніж на 1 мільйон барелів на добу в 2025 році, навіть якщо скорочення видобутку нафти ОПЕК+ збережеться.

Як показали урядові дані в п'ятницю, пропускна здатність нафтопереробних заводів Китаю в жовтні впала на 4,6% в порівнянні з минулим роком, а зростання промислового виробництва в країні сповільнилося в минулому місяці.

Інвестори також стурбовані темпами і масштабами зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, що створило невизначеність на світових фінансових ринках.

За даними Baker Hughes, минулого тижня кількість діючих нафтових бурових установок в США скоротилася на одну до 478, що є найнижчим показником з тижня, що минув до 19 липня.