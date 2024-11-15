Нафта зазнає щотижневих втрат, оскільки попит на неї в Китаї продовжує падати

Ціни на нафту впали в п'ятницю на ознаках того, що попит в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, продовжує залишатися недостатнім на фоні нерівномірного відновлення економіки.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:50 EET подешевшали на 65 центів, або на 0,9%, до 71,91 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизились на 62 центи, або 0,9%, до 68,08 долара.

За тиждень Brent подешевшає на 2,7%, а WTI - на 3,3%.

«Хоча ціни на нафту цього тижня дещо стабілізувались довкола рівня підтримки 71,00 доларів США, відсутність конкретного бугаєвого каталізатора свідчить про те, що відновлення цін поки що залишається млявим», - зазначив Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG, в електронному листі.

Перспектива збільшення поставок з США і ОПЕК+, а також сумніви щодо відновлення економіки Китаю продовжують викликати занепокоєння, в той час як шанси на зниження ставки в грудні зараз «ближче до підкидання монети» при менш оптимістичній позиції Федерального резерву, додав Йеап.

Китайські нафтопереробні заводи в жовтні переробили на 4,6% менше нафти, ніж роком раніше, падаючи в річному обчисленні сьомий місяць поспіль, на тлі закриття деяких заводів і скорочення обсягів переробки на менших незалежних нафтопереробних підприємствах, свідчать дані Національного бюро статистики, опубліковані в п'ятницю.

Зниження обсягів виробництва відбулося на тлі того, що зростання промислового виробництва в Китаї сповільнилося минулого місяця, а проблеми з попитом у секторі нерухомості показали мало ознак ослаблення, незважаючи на те, що споживчі витрати збільшилися, свідчать урядові дані.

Ціни на нафту також впали цього тижня, оскільки провідні прогнозисти вказували на те, що фундаментальні показники ринку залишаються «ведмежими».

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що світова пропозиція нафти перевищить попит у 2025 році, навіть якщо скорочення видобутку нафти з боку ОПЕК+, що включає Організацію країн-експортерів нафти та її союзників, таких як Росія, збережеться, оскільки зростання видобутку в США та інших країнах випереджає млявий попит.

Агентство, що базується в Парижі, підвищило прогноз зростання попиту на нафту на 2024 рік на 60 000 барелів на добу до 920 000 барелів на добу, а прогноз зростання попиту на нафту у 2025 році залишило без змін на рівні 990 000 барелів на добу.

Цього тижня ОПЕК знизила прогноз зростання світового попиту на нафту на цей рік і 2025 рік, підкресливши слабкість в Китаї, Індії та інших регіонах, що стало четвертим поспіль погіршенням прогнозу на 2024 рік.

Минулого тижня запаси нафти в США зросли на 2,1 млн барелів, повідомило в четвер Управління енергетичної інформації (EIA), що набагато більше, ніж очікували аналітики, які прогнозували зростання на 750 000 барелів.

За даними EIA, запаси бензину минулого тижня впали на 4,4 млн барелів до найнижчого рівня з листопада 2022 року, в порівнянні з очікуваннями аналітиків, які в опитуванні Reuters прогнозували зростання на 600 000 барелів. Запаси дистилятів, які включають дизельне паливо і мазут, також несподівано впали на 1,4 млн барелів, свідчать дані.