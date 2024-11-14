Ціни на нафту знижуються через побоювання зростання видобутку і слабкий попит

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у четвер, втративши більшу частину прибутку попередньої сесії, під впливом побоювань щодо збільшення світового видобутку на тлі повільного зростання попиту, а також зміцнення долара, що посилило падіння.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET подешевшали на 35 центів, або на 0,5%, до 71,93 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 42 центи, або на 0,6%, до 68,01 долара.

«Нафта реагує на (попередні) більш слабкі прогнози попиту з боку ОПЕК, яка відклала згортання додаткового видобутку ще на місяць, побоюючись негативного впливу на ціни», - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева в електронному листі.

У вівторок Організація країн-експортерів нафти знизила прогноз зростання світового попиту на нафту до 1,82 млн барелів на добу в 2024 році в порівнянні з 1,93 млн барелів на добу, прогнозованими минулого місяця, через слабкий попит в Китаї, Індії та інших регіонах, що призвело до падіння цін на нафту до найнижчого рівня майже за два тижні.

Тим часом, Управління енергетичної інформації США дещо підвищило свої очікування щодо видобутку нафти в США до середнього рівня 13,23 млн барелів на добу цього року, що на 300 000 барелів на добу вище за рекордні 12,93 млн барелів на добу минулого року і вище за попередній прогноз у 13,22 млн барелів на добу.

Агентство також підвищило прогноз світового виробництва нафти на 2024 рік до 102,6 млн барелів на добу, порівняно з попереднім прогнозом у 102,5 млн барелів на добу. На наступний рік очікується світовий видобуток на рівні 104,7 млн б/д, порівняно з попереднім прогнозом у 104,5 млн б/д.

Прогнози EIA щодо зростання попиту на нафту слабші, ніж у ОПЕК, і становлять близько 1 млн барелів на добу у 2024 році, хоча це вище за попередній прогноз у 900 000 барелів на добу.

Учасники ринку очікують на звіт Міжнародного енергетичного агентства щодо ринку нафти, який має бути опублікований сьогодні, а також на дані EIA щодо запасів нафти та нафтопродуктів у США, щоб отримати подальші торгові підказки.

За словами аналітиків, занепокоєння щодо попиту в Китаї залишається ключовим фактором, що сприяє пом'якшенню цін.

«Незважаючи на різні стимулюючі заходи, впроваджені китайською владою, не відбулося практично ніякого поліпшення економічної активності або настроїв в материковому Китаї», - сказав Сачдева з Phillip Nova.

Вона додала, що Китай залишається «болючим місцем» для попиту на нафту і основною причиною того, що нафтові ринки готуються до надлишку пропозиції в 2025 році.

Також на ціни вплинуло те, що в середу долар США виріс майже до семимісячного максимуму по відношенню до основних валют після того, як дані показали, що інфляція в США в жовтні зросла відповідно до очікувань, що свідчить про те, що Федеральна резервна система продовжить знижувати процентні ставки.

«...Сильніший долар США створює сильний зустрічний вітер для сировинних товарів», - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.

Сильніший долар робить товари, що оцінюються в доларах, дорожчими для покупців, які використовують інші валюти.