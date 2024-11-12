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АНАЛІТИКА

Видобуток нафти країн ОПЕК+ у жовтні був на 150 тис. б/д нижчим за план із урахуванням обмежень і компенсацій

 

Країни ОПЕК у жовтні збільшили видобуток нафти на 466 тис. барелів на добу до рівня вересня - до 26,53 млн б/д, переважно завдяки Лівії, водночас країни, що беруть участь в угоді ОПЕК+, добували на 150 тис. б/д нижче від запланованого - з урахуванням обмежень і компенсацій за раніше недоскорочений видобуток - рівня.

Як ідеться у звіті ОПЕК, з-поміж учасників організації видобуток зріс у Лівії (+556 тис. б/д), Нігерії (+35 тис. б/д) і Конго (+12 тис. б/д), а знизився в Ірані (-68 тис. б/д), Іраку (-66 тис. б/д) і Кувейті (-14 тис. б/д).

Водночас Ірак, як учасник угоди ОПЕК+, а також додаткових добровільних скорочень з боку восьми країн ОПЕК+, був на 163 тис. б/д вище за рівень, обумовлений цими зобов'язаннями.

Держави, що не входять в ОПЕК, але беруть участь в угоді ОПЕК+, у жовтні знизили видобуток на 251 тис. б/д - до 13,8 млн б/д, переважно завдяки Казахстану. Останній, як і Ірак, бере участь в обох типах обмежень, і його видобуток у жовтні мав перебувати на рівні 1203 тис. б/д, але в країні вироблялося 1290 тис. б/д, що менше за рівень вересня майже на 300 тис. б/д.

На додаток до квот для всіх країн-учасниць з минулого року вісім членів ОПЕК+ добровільно скорочують свій видобуток - це відбувається двома "траншами".

Одне зі скорочень, на 2,2 млн б/д, мало поступово згортатися з 1 жовтня (на 180-200 тис. б/д на місяць), але на початку вересня було вирішено відкласти цей крок ще на два місяці, а потім ще на місяць.

Крім того, для країн, які допускали перевищення рівнів видобутку понад домовленості (Ірак, Казахстан і Росія), діє графік компенсацій цих недоскорочених обсягів. При цьому РФ має задіяти цей план лише з жовтня, знизивши додатково свій видобуток на 10 тис. б/д до квоти. Ірак мав додатково до своєї квоти в жовтні скоротити 95 тис. б/д, а Казахстан - 265 тис. б/д. Такий великий обсяг зниження країна вибрала для себе, поєднавши з графіком ремонту на найбільшому родовищі - Кашагані, з листопада графік передбачає значно меншу компенсацію.

Загалом зафіксований "борг" за підсумками 7 місяців у Іраку становить 1,44 млн б/д, у Казахстану - майже 700 тис. б/д, у Росії - за пів року 480 тис. б/д. Але всі країни продовжували перевищувати заявлені рівні й обіцяли їх компенсувати в майбутньому - нових графіків наразі не представлено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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