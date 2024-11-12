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Ціни на нафту знижуються через занепокоєння щодо стимулювання економіки Китаю та перспективи надлишку пропозиції
08:43 12.11.2024 |
Ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі розчарування інвесторів останнім планом стимулювання економіки Китаю і побоювань щодо надлишкової пропозиції, а також зміцнення долара.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:50 EET подешевшали на 17 центів, або на 0,2%, до 71,66 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 67,84 долара за барель, що на 20 центів або 0,3% нижче.
Обидва контракти впали більш ніж на 5% за попередні дві торгові сесії.
У п'ятницю Китай представив борговий пакет на суму 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів), щоб полегшити фінансові труднощі місцевих органів влади, оскільки найбільший в світі імпортер нафти стикається з новим тиском через переобрання Дональда Трампа президентом США.
Але аналітики кажуть, що це не є достатнім стимулом, який був би необхідний для прискорення зростання.
У той час як ціни на сиру нафту продовжили втрати на тлі зміцнення долара США, з'явилися побоювання щодо попиту в Китаї, відзначають аналітики ANZ Research в своїй записці.
«Дані, опубліковані на вихідних, показали анемічну споживчу інфляцію в жовтні і чергове зниження заводських відпускних цін», - зазначили вони.
Наразі ринок очікує на щомісячні звіти про стан ринку нафти від ОПЕК, Міжнародного енергетичного агентства та Управління енергетичної інформації, додали аналітики.
«Будь-яке подальше зниження попиту, особливо з боку ОПЕК, може негативно вплинути на настрої».
Щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) буде опублікований пізніше у вівторок.
Ринок буде очікувати подальшого перегляду прогнозу попиту на нафту до 2025 року в бік зниження, що посилить тиск на ціни.
«Ми вважаємо, що ОПЕК+ буде змушена продовжувати відкладати рішення про згортання добровільного скорочення видобутку. Це рішення все одно призведе до зростання надлишкового тиску», - сказав Вівек Дхар, аналітик Commonwealth Bank of Australia.
«Ключовим ризиком для нашого прогнозу є те, що ОПЕК+ планує згорнути добровільне скорочення поставок з січня, тим самим посилюючи тиск на надлишкову пропозицію», - додав він.
«Будь-який натяк на те, що ОПЕК+ воліє захищати свою частку ринку, а не прагнути до підвищення цін на нафту, може призвести до падіння цін на нафту».
Долар США у вівторок утримувався біля чотиримісячних максимумів, оскільки очікується, що він отримає вигоду від політики, яка, ймовірно, збереже відносно високі процентні ставки в США на більш тривалий час.
Ринки також готуються до подальших сигналів від даних по інфляції в США і виступів представників Федеральної резервної системи на цьому тижні.
Сильніший долар робить товари, деноміновані в американській валюті, такі як нафта, дорожчими для власників інших валют, і, як правило, тисне на ціни.
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