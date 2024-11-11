Нафта падає, оскільки загроза шторму в США зменшується, а стимулювання Китаю розчаровує

Ціни на нафту продовжили зниження в понеділок, оскільки загроза перебоїв з поставками через шторм в США зменшилася, а також після того, як план стимулювання Китаю розчарував інвесторів, які очікували зростання попиту на паливо в країні, яка є другим споживачем нафти в світі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:40 EET впали на 31 цент, або на 0,4%, до $73,56 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate були на рівні $70 за барель, що на 38 центів, або на 0,5% нижче.

Минулої п'ятниці обидва бенчмарка впали більш ніж на 2%.

Пакет стимулів, оголошений Пекіном на засіданні постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) у п'ятницю, не виправдав очікувань ринку, пише ринковий аналітик IG Тоні Сікамор, додаючи, що його нечіткі перспективні вказівки натякають на лише помірні стимули для житлового будівництва та споживання.

Аналітики ANZ вважають, що відсутність прямих фіскальних стимулів означає, що китайські політики залишили простір для оцінки впливу політики, яку запровадить наступна адміністрація США.

«Тепер увага ринку буде зосереджена на засіданні Політбюро і Центральній економічній робочій конференції в грудні, де, як ми очікуємо, буде оголошено більше антициклічних заходів, спрямованих на стимулювання споживання», - додали вони в записці.

Споживання нафти в Китаї, який протягом багатьох років був світовим драйвером зростання світового попиту, у 2024 році майже не зросло, оскільки його економічне зростання сповільнилося, використання бензину скоротилося через стрімке зростання кількості електромобілів, а скраплений природний газ замінив дизельне паливо в якості палива для вантажівок.

Ціни на нафту також знизилися після того, як вщухли побоювання щодо перебоїв у постачанні через шторм «Рафаель» у Мексиканській затоці США.

Більше чверті видобутку нафти в Мексиканській затоці США і 16% видобутку природного газу в неділю залишалися відключеними, згідно з даними регулятора офшорної енергетики.

Shell і Chevron заявили в неділю, що почнуть передислокацію персоналу на свої платформи в Мексиканській затоці, щоб відновити роботу.

Забігаючи наперед, слід зазначити, що невизначеність, пов'язана з політикою новообраного президента США Дональда Трампа, затьмарила світові економічні перспективи, хоча очікування, що він може посилити санкції проти виробників ОПЕК - Ірану і Венесуели - і скоротити постачання нафти на світові ринки, минулого тижня частково спричинили зростання цін на нафту більш ніж на 1%.

Нафтові ринки також підтримуються стійким попитом з боку американських нафтопереробних заводів, які, як очікується, працюватимуть на рівні понад 90% своїх потужностей з переробки нафти на тлі низьких запасів і поліпшення попиту на бензин і дизельне паливо, кажуть керівники та експерти галузі.