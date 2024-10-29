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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту мало змінилися, хоча заявка США на закупівлю нафти в резерв надає підтримку

 

Ціни на нафту мало змінилися у вівторок після падіння на попередній сесії, оскільки план США закупити нафту для Стратегічного нафтового резерву (SPR) надав деяку підтримку, хоча більш широкі побоювання щодо слабшого зростання попиту в майбутньому чинили тиск.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:15 EET зросли на 3 центи до 71,45 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 7 центів до 67,45 долара за барель.

Обидва контракти впали на 6% в понеділок до найнижчого рівня з 1 жовтня після того, як на вихідних Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану в обхід нафтової інфраструктури Тегерана. На тлі ознак того, що жодна з країн не буде схильна до ескалації конфлікту після атаки, побоювання інвесторів щодо слабкого зростання світового попиту на нафту в цьому і наступному роках вийшли на перший план.

«Хоча перспективи ситуації на Близькому Сході залишаються тривожними, ринок очікує тимчасового затишшя в ударах у відповідь між Ізраїлем та Іраном», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

«Американський план поповнення резервуарів SPR надав деяку підтримку ринку», - сказав він, але прогнозує подальшу тенденцію до зниження, оскільки пік зимового попиту на гас в Північній півкулі ще не настав, а попит в Китаї залишається млявим.

У понеділок США заявили, що шукають до 3 мільйонів барелів нафти для SPR з поставкою до травня наступного року, і ця закупівля не залишить уряду грошей на купівлю більшої кількості, поки законодавці не затвердять більше коштів.

У суботу десятки ізраїльських літаків здійснили три хвилі ударів по ракетних заводах та інших об'єктах поблизу Тегерана і на заході Ірану, що стало останнім обміном ударами між близькосхідними суперниками.

Атаки були більше спрямовані на військові об'єкти, що зменшило побоювання, що Ізраїль може атакувати ядерні об'єкти Ірану або нафтову інфраструктуру.

«Цілеспрямована відповідь Ізраїлю залишає двері відкритими для деескалації, що дозволить фундаментальним факторам знову стати домінуючим рушієм ринку», - зазначають аналітики ING Economics у своєму звіті, додаючи, що фундаментальні фактори, як очікується, залишаться "ведмежими" до 2025 року.

Напруженість на Близькому Сході залишається високою, оскільки речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив у понеділок, що Іран «використає всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю, здійснену на вихідних.

США попередили Іран в Раді Безпеки ООН про «серйозні наслідки», якщо він здійснить будь-які подальші агресивні дії проти Ізраїлю або американського персоналу на Близькому Сході.

У США запаси сирої нафти і бензину, ймовірно, зросли минулого тижня, в той час як запаси дистилятів знизилися, як показало попереднє опитування Reuters в понеділок.

Промислова група Американського інституту нафти планує випустити щотижневий звіт у вівторок, а Адміністрація енергетичної інформації, статистичний підрозділ Міністерства енергетики США, опублікує його в середу.
За матеріалами: investing.com
 

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