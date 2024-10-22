Фінансові новини
- |
- 22.10.24
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту знижуються на тлі стабілізації геополітичних ризиків і проблем з попитом в Китаї
08:50 22.10.2024 |
Ціни на нафту знизилися у вівторок, коли провідний американський дипломат відновив зусилля, спрямовані на припинення вогню на Близькому Сході, а уповільнення зростання попиту в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, продовжувало тиснути на ринок.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, з поставкою в грудні, о 05:50 EET знизились на 19 центів, або на 0,3%, до 74,1 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в листопаді знизились на 18 центів до 70,43 долара за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень втратили 14 центів, або 0,2%, до 69,9 долара за барель.
Як Brent, так і WTI в понеділок виросли майже на 2%, відігравши частину падіння минулого тижня, яке склало понад 7%, оскільки на Близькому Сході не припиняються бойові дії, а ринок все ще нервує через очікувану відплату Ізраїлю Ірану, яка може призвести до перебоїв у постачанні нафти.
Зростання в понеділок можна пояснити технічною фіксацією прибутку і коротким покриттям, враховуючи ведмежий тренд на ринку нафти і прогнози, що вказують на більш слабкий попит і надлишок пропозиції на нафтових ринках, вважає Пріянка Сачдева, старший аналітик брокерської компанії Phillip Nova.
Державний секретар США Ентоні Блінкен відправився в понеділок на Близький Схід, прагнучи відновити переговори щодо припинення війни в Газі і розрядки конфлікту в Лівані.
«Ціни на сиру нафту коливаються у відповідь на змішані новини з Близького Сходу, оскільки ситуація чергується між ескалацією і деескалацією, - говорить Сатору Йошида, сировинний аналітик Rakuten Securities.
«Очікується, що ринок підніметься, якщо з'являться більш чіткі ознаки відновлення економіки Китаю, підкріплені стимулюючими заходами Пекіна і поліпшенням економіки США після зниження процентних ставок», - сказав він. Але зростання, ймовірно, буде обмеженим через постійну невизначеність щодо загальних перспектив світової економіки, додав він.
У понеділок Китай на щомісячному засіданні знизив базові кредитні ставки, як і передбачалося, після зниження інших ставок минулого місяця в рамках пакету стимулюючих заходів для пожвавлення економіки.
Цей крок був зроблений після того, як дані в п'ятницю показали, що в третьому кварталі економіка Китаю зростала найповільнішими темпами з початку 2023 року, що підживлює зростаюче занепокоєння щодо попиту на нафту.
Очікується, що зростання попиту на нафту в Китаї залишиться слабким у 2025 році, незважаючи на нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіна, оскільки економіка №2 у світі електрифікує свій автомобільний парк і зростає повільніше, заявив у понеділок глава Міжнародного енергетичного агентства.
Проте, Saudi Aramco «досить оптимістично» налаштована щодо попиту на нафту в Китаї, особливо в світлі урядового пакету стимулів, спрямованого на прискорення зростання, заявив в понеділок глава державного нафтового гіганта.
Сачдева Сачдева з Phillip Nova також зазначив, що знижувальному тиску на нафтовий ринок сприяло зміцнення долара США, викликане поступовим послабленням глобальної інфляції.
Сильніший долар зазвичай тисне на ціни на нафту, оскільки він робить товар, що оцінюється в доларах, дорожчим для власників інших валют.
Запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли минулого тижня, в той час як запаси дистилятів і бензину знизилися, показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував пакет на $800 млн зі США для виробництва дронів в Україні
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном
|Кабмін розширив повноваження Податкової служби щодо валютного нагляду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|У польських виробників виникли претензії до постачання сталі з України
|Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ
|Ціни на нафту знижуються на тлі стабілізації геополітичних ризиків і проблем з попитом в Китаї
|В Україні виявили сумнівних операцій на понад 53 млрд грн цього року
|«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів та листівок по Україні на 13%
|Акції ядерних компаній б'ють рекорди завдяки інвестиціям Amazon і Google в малі реактори
|Нацбанк не планує повертатися до фіксованого курсу гривні, «відпускати» курс поки що теж не будуть, – заступник голови НБУ
Бізнес
|Samsung представила пам’ять GDDR7 у модулях 3 ГБ — у півтора раза більша та удвічі швидша
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення
|CEO Intel несподівано показав голові Lenovo свій Panther Lake
|Нові моделі Xbox Series X споживають менше енергії, мають нову материнську плату та перероблену систему охолодження
|Samsung, ARM і Rebellions анонсували спільну роботу над 2-нм чипом прискорювача штучного інтелекту
|У Telegram розповсюджують шкідливі програми під виглядом техпідтримки Резерв+
|Intel та AMD разом створюють консультативну групу для розвитку архітектури x86