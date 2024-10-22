Ціни на нафту знижуються на тлі стабілізації геополітичних ризиків і проблем з попитом в Китаї

Ціни на нафту знизилися у вівторок, коли провідний американський дипломат відновив зусилля, спрямовані на припинення вогню на Близькому Сході, а уповільнення зростання попиту в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, продовжувало тиснути на ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, з поставкою в грудні, о 05:50 EET знизились на 19 центів, або на 0,3%, до 74,1 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в листопаді знизились на 18 центів до 70,43 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень втратили 14 центів, або 0,2%, до 69,9 долара за барель.

Як Brent, так і WTI в понеділок виросли майже на 2%, відігравши частину падіння минулого тижня, яке склало понад 7%, оскільки на Близькому Сході не припиняються бойові дії, а ринок все ще нервує через очікувану відплату Ізраїлю Ірану, яка може призвести до перебоїв у постачанні нафти.

Зростання в понеділок можна пояснити технічною фіксацією прибутку і коротким покриттям, враховуючи ведмежий тренд на ринку нафти і прогнози, що вказують на більш слабкий попит і надлишок пропозиції на нафтових ринках, вважає Пріянка Сачдева, старший аналітик брокерської компанії Phillip Nova.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відправився в понеділок на Близький Схід, прагнучи відновити переговори щодо припинення війни в Газі і розрядки конфлікту в Лівані.

«Ціни на сиру нафту коливаються у відповідь на змішані новини з Близького Сходу, оскільки ситуація чергується між ескалацією і деескалацією, - говорить Сатору Йошида, сировинний аналітик Rakuten Securities.

«Очікується, що ринок підніметься, якщо з'являться більш чіткі ознаки відновлення економіки Китаю, підкріплені стимулюючими заходами Пекіна і поліпшенням економіки США після зниження процентних ставок», - сказав він. Але зростання, ймовірно, буде обмеженим через постійну невизначеність щодо загальних перспектив світової економіки, додав він.

У понеділок Китай на щомісячному засіданні знизив базові кредитні ставки, як і передбачалося, після зниження інших ставок минулого місяця в рамках пакету стимулюючих заходів для пожвавлення економіки.

Цей крок був зроблений після того, як дані в п'ятницю показали, що в третьому кварталі економіка Китаю зростала найповільнішими темпами з початку 2023 року, що підживлює зростаюче занепокоєння щодо попиту на нафту.

Очікується, що зростання попиту на нафту в Китаї залишиться слабким у 2025 році, незважаючи на нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіна, оскільки економіка №2 у світі електрифікує свій автомобільний парк і зростає повільніше, заявив у понеділок глава Міжнародного енергетичного агентства.

Проте, Saudi Aramco «досить оптимістично» налаштована щодо попиту на нафту в Китаї, особливо в світлі урядового пакету стимулів, спрямованого на прискорення зростання, заявив в понеділок глава державного нафтового гіганта.

Сачдева Сачдева з Phillip Nova також зазначив, що знижувальному тиску на нафтовий ринок сприяло зміцнення долара США, викликане поступовим послабленням глобальної інфляції.

Сильніший долар зазвичай тисне на ціни на нафту, оскільки він робить товар, що оцінюється в доларах, дорожчим для власників інших валют.

Запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли минулого тижня, в той час як запаси дистилятів і бензину знизилися, показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок.