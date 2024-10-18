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АНАЛІТИКА

Нафта стабілізується, але на шляху до найбільшого тижневого падіння за останній місяць

 

Ф'ючерси на нафту стабілізувалися в п'ятницю після сильних даних про роздрібні продажі в США, але економічні показники Китаю залишилися змішаними, і ціни прямували до найбільшого тижневого падіння більш ніж за місяць через побоювання щодо попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:38 EET подорожчали на 8 центів, або на 0,1%, до 74,53 долара, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 70,82 долара за барель, що на 15 центів, або на 0,2%, вище.

Обидва контракти виросли в четвер вперше за п'ять сесій після того, як дані Управління енергетичної інформації (EIA) показали, що запаси сирої нафти, бензину і дистилятів в США знизилися минулого тижня.

Цього тижня Brent і WTI впадуть приблизно на 6%, що стане найбільшим тижневим падінням з 2 вересня, після того, як ОПЕК і Міжнародне енергетичне агентство знизили свої прогнози світового попиту на нафту в 2024 і 2025 роках і зменшилися побоювання щодо можливої атаки Ізраїлю на Іран у відповідь, яка може порушити експорт нафти Тегерану.

Ринковий стратег ІГ Єп Джун Ронг заявив, що хоча ціни на нафту залишалися пригніченими в п'ятницю, з'явилися ознаки короткострокової стабілізації після того, як ринок врахував зменшення геополітичних ризиків протягом минулого тижня.

«Нещодавні економічні дані США виявилися сильнішими, ніж очікувалося, але учасники ринку також спостерігають за відновленням попиту з боку Китаю, враховуючи нещодавні заходи стимулювання економіки», - зазначив він в електронному листі.

Роздрібні продажі в США зросли трохи більше, ніж очікувалося у вересні, при цьому інвестори все ще оцінюють ймовірність зниження ставки Федеральної резервної системи в листопаді на рівні 92%.

Тим часом економічне зростання в третьому кварталі в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, було найповільнішим з початку 2023 року, хоча показники споживання і промислового виробництва за вересень перевершили прогнози.

Останні дані з Китаю виявилися дещо неоднозначними: країна офіційно не досягла цільового показника зростання в 5% на рік, а відсутність значних фіскальних стимулів, схоже, залишає певні застереження щодо загального попиту на нафту, зазначають у IG's Yeap.

Виробництво нафтопереробних заводів в Китаї також знижується третій місяць поспіль, оскільки слабке споживання палива і низька маржа нафтопереробки обмежують переробку.

Ринки, однак, залишаються стурбованими можливими стрибками цін з огляду на тліючу напруженість на Близькому Сході: в п'ятницю ліванське бойове угрупування Хезболла заявило, що переходить до нового етапу ескалації у війні проти Ізраїлю після вбивства лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

Геополітичні ризики, такі як події на Близькому Сході, продовжуватимуть викликати побоювання щодо перебоїв у постачанні і, в свою чергу, короткострокових стрибків цін на нафту, вважає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.
За матеріалами: investing.com
 

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