Нафта зростає з двотижневих мінімумів в очікуванні даних про запаси в США

У четвер ціни на нафту зросли з двотижневих мінімумів, оскільки інвестори стежать за розвитком подій на Близькому Сході і більш детальною інформацією про плани стимулювання економіки Китаю, а також очікують публікації офіційних даних про запаси нафти в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:08 EET зросли на 17 центів, або на 0,2%, до 74,39 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 70,58 долара за барель, що на 19 центів, або на 0,3%, вище.

Обидва індекси в середу знизились, закрившись на найнижчих рівнях з 2 жовтня, другий день поспіль.

Цього тижня ціни впали на 6-7% після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Міжнародне енергетичне агентство знизили прогнози попиту на нафту на 2024 і 2025 роки.

Ціни також впали, оскільки премії за ризик зменшилися, а побоювання, що атака Ізраїлю на Іран у відповідь може порушити постачання нафти, зменшилися, хоча невизначеність щодо конфлікту на Близькому Сході зберігається.

«Зараз ми граємо у вичікувальну гру з двох причин. По-перше, постійний комітет ВЗНП Китаю (Національних зборів народних представників) повинен конкретизувати деталі і розмір пакету фіскальних стимулів, який, я вважаю, скоро буде прийнятий», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик ІГ в Сіднеї.

Інвестори чекають від Пекіна подальших подробиць щодо його планів з відродження хворої економіки, оголошених 12 жовтня.

У четвер Китай заявив, що розширить «білий список» житлових проектів, які можуть бути профінансовані, і збільшить банківське кредитування таких проектів до 4 трильйонів юанів (562 мільярдів доларів США), оскільки прагне підтримати свій хворий ринок нерухомості.

Сикамор сказав, що реакція Ізраїлю на нещодавню атаку Ірану є другою важливою темою для ринку.

«Ми знаємо, що це станеться, але не знаємо коли», - сказав він, додавши, що обидва фактори створюють ризики зростання цін на сиру нафту.

В Ірані влада намагається контролювати розлив нафти біля острова Харг, повідомило в середу іранське інформаційне агентство IRNA.

«Схоже, що це не пов'язано з війною між Ізраїлем і ХАМАС, але це привернуло увагу до іранських нафтових експортних потужностей», - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

У США запаси сирої нафти і палива впали минулого тижня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані в середу, всупереч очікуванням зростання запасів сирої нафти.

За тиждень, що закінчився 11 жовтня, запаси сирої нафти впали на 1,58 млн барелів, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину скоротилися на 5,93 млн барелів, а запаси дистилятів - на 2,67 млн барелів.

Десять аналітиків, опитаних Reuters, в середньому оцінили, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 1,8 млн барелів за тиждень до 11 жовтня.

«Будь-які ознаки слабкого попиту в щотижневому звіті EIA про запаси можуть чинити подальший тиск на ціни на нафту», - зазначають аналітики ANZ.

Управління енергетичної інформації, статистичний підрозділ Міністерства енергетики США, опублікує свої дані об 11:00 за східним часом (15:00 за Гринвічем) у четвер.

Підтримуючи ціни на нафту, Європейський центральний банк, ймовірно, знову знизить процентні ставки в четвер, що стане першим зниженням ставок поспіль за останні 13 років, оскільки він зміщує акцент з охолодження інфляції в єврозоні на захист економічного зростання.