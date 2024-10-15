Нафта падає на тлі погіршення прогнозів попиту, а побоювання щодо перебоїв з поставками з Ірану зменшуються

Ціни на нафту впали на 3% під час азіатських торгів у вівторок на тлі погіршення прогнозів попиту і після повідомлення в ЗМІ про те, що Ізраїль готовий не завдавати ударів по іранських нафтових об'єктах, що послабило побоювання щодо перебоїв з поставками.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:45 EET знизились на $2,35, або на 3%, до $75,11 за барель, в той час як ф'ючерси на американську West Texas Intermediate подешевшали на $2,26, або на 3,1%, до $71,57 за барель.

Обидва бенчмарки знизилися приблизно на 2% в понеділок. Цього тижня вони впали майже на 4 долари, майже знищивши сукупний прибуток, отриманий за сім сесій до минулої п'ятниці, коли інвестори були стурбовані ризиками поставок, оскільки Ізраїль планував відплатити за ракетну атаку з боку Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив США, що Ізраїль готовий завдати удару по іранських військових цілях, а не по ядерних або нафтових, повідомила пізно ввечері в понеділок газета Washington Post.

«Ослаблення попиту призвело до того, що трейдери вилучили «військову премію» з цін, - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«Однак геополітика все ще продовжує підтримувати нафту на цьому рівні. Без геополітики нафта впала б ще більше, можливо, навіть нижче позначки 70 доларів за барель на тлі поточного послаблення попиту».

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у понеділок знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 році, причому основна частина зниження прогнозу припала на Китай. Попит на нафту в Китаї цього року зросте на 580 000 барелів на добу (б/д) порівняно з 650 000 б/д в минулому році.

ОПЕК також знизила прогноз зростання світового попиту на нафту на наступний рік до 1,64 млн барелів на добу з 1,74 млн барелів на добу.

Митні дані Китаю показали, що вересневий імпорт нафти впав порівняно з попереднім роком, оскільки заводи обмежили закупівлі через слабкий внутрішній попит на паливо і звуження експортної маржі.

Незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг зазначила, що, хоча перспективи попиту залишаються слабкими через рекордно високий рівень видобутку в США і м'який попит в Китаї, «нафта відступила від сплеску, викликаного напруженістю на Близькому Сході, оскільки реакція ринку, можливо, була надто бурхливою».

На Близькому Сході Ізраїль розширив свої цілі у війні проти бойовиків Хезболли в Лівані в понеділок, вбивши щонайменше 21 людину в результаті авіаудару на півночі країни.