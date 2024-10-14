Ціни на нафту падають через побоювання, що економіка Китаю може обмежити попит

Ціни на нафту впали в понеділок після того, як дані показали, що рівень інфляції в Китаї знизився, а відсутність ясності щодо планів економічного стимулювання країни викликала побоювання щодо попиту на паливо в найбільшому в світі імпортері сирої нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:23 EET впали на 86 центів, або на 1,1%, до 78,18 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 83 центи, або на 1,2%, до 74,73 доларів за барель.

Обидва еталони втратили свої здобутки минулого тижня, впавши в понеділок більш ніж на 1 долар за барель, але потім дещо відновили свої позиції. Минулого тижня Brent подорожчала на 99 центів, а WTI - на 1,18 долара.

Негативні новини з Китаю переважили занепокоєння ринку щодо можливості того, що відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану 1 жовтня може порушити видобуток нафти, хоча США застерегли Ізраїль від націлювання на іранську енергетичну інфраструктуру.

Згідно з офіційними даними, опублікованими в суботу, дефляційний тиск в Китаї посилився у вересні, а прес-конференція в той же день залишила інвесторів в здогадках про загальний розмір пакету стимулів для відродження другої за величиною економіки світу.

«Індекс споживчих цін в Китаї вказує на стійку дефляційну тенденцію і слабке внутрішнє споживання, незважаючи на оголошення владою найагресивнішого монетарного стимулювання у вересні», - зазначає Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova, в своїй записці в понеділок.

Індекс споживчих цін не виправдав очікувань, а індекс цін виробників впав найшвидшими темпами за останні шість місяців, знизившись на 2,8% в річному обчисленні, згідно з даними Національного бюро статистики Китаю.

Аналітик ринку IG Тоні Сікамор назвав брифінг китайського міністерства фінансів в суботу «провалом».

«Фіскальні заходи, необхідні для усунення ризиків для зростання і розпалювання тваринного духу в китайських споживачах, помітні за їх відсутності», - сказав Сікамор.