Фінансові новини
- |
- 11.10.24
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта відступає, але прямує до тижневого зростання на тлі можливих перебоїв з поставками на Близькому Сході
09:07 11.10.2024 |
У п'ятницю нафта подешевшала після зростання напередодні, але ціни залишаються налаштованими на друге поспіль тижневе зростання, оскільки інвестори зважують вплив урагану на попит в США проти будь-якого значного збою у постачанні, якщо Ізраїль атакує іранські нафтові об'єкти.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:30 EET впали на 29 центів, або на 0,4%, до $79,11 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 21 цент, або на 0,3%, до 75,64 долара за барель.
За тиждень обидва бенчмарки зросли на 1-2%.
«Ціни на нафту продовжують зростати з тижня в тиждень, а геополітичні ризики сприяють відновленню», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG. Але він додав, що застереження щодо високих запасів нафти і, можливо, більш поступове пом'якшення ставки ФРС США призупинили нещодавнє ралі.
У четвер ураган «Мілтон» вийшов в Атлантичний океан після того, як пронісся над Флоридою, забравши життя щонайменше 10 людей і залишивши мільйони людей без електрики. Руйнування можуть знизити споживання палива в деяких регіонах найбільшого в світі виробника і споживача нафти.
«Інвестори оцінюють, як збитки від урагану можуть вплинути на економіку США і попит на паливо», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.
«Ціни на нафту, швидше за все, коливатимуться навколо поточних 200-денних середніх рівнів, при цьому основне занепокоєння викликає те, чи буде Ізраїль вживати заходів у відповідь проти іранських нафтових об'єктів», - сказав він.
200-денна середня ціна нафти марки Brent становить $81,68 за барель, а нафти марки WTI - $77,36.
Ціни на нафту різко зросли цього місяця після того, як 1 жовтня Іран запустив понад 180 ракет по Ізраїлю, що підвищило ймовірність удару у відповідь по іранських нафтових об'єктах. Ізраїль ще не відреагував на це, а ціни на нафту знизилися і залишалися відносно стабільними протягом тижня.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, однак, заявив, що будь-який удар по Ірану буде «смертельним, точним і несподіваним».
Іран підтримує кілька угруповань, що воюють проти Ізраїлю, в тому числі «Хезболла» в Лівані, ХАМАС в Газі і хуситів в Ємені.
У Лівані в результаті ізраїльських ударів по центру Бейрута в ніч на четвер загинули 22 людини і щонайменше 117 отримали поранення, повідомило міністерство охорони здоров'я Лівану. Ліванські джерела в органах безпеки повідомили, що щонайменше один високопоставлений діяч «Хезболли» також став мішенню для атак.
Країни Перської затоки, тим часом, лобіюють у Вашингтоні, щоб Ізраїль не атакував іранські нафтові об'єкти, побоюючись, що їхні власні нафтові об'єкти можуть потрапити під обстріл бойовиків Тегерана в разі ескалації конфлікту, повідомили агентству Reuters три джерела в Перській затоці.
Що стосується пропозиції, то Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) заявила в четвер, що відновила видобуток до рівня, який був до кризи в центральному банку країни, досягнувши 1,22 млн барелів на день.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом – депутат
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
|Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів
|Рада ухвалила збільшення податків, але зі змінами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Офіційна заява НКЦПФР щодо розповсюдження недостовірної інформації
У РУБРИЦІ
|Нафта відступає, але прямує до тижневого зростання на тлі можливих перебоїв з поставками на Близькому Сході
|«Пільг на крипту не буде»: Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року
|Кабмін оголосив конкурс на трьох незалежних членів у наглядовій раді Укренерго
|Норвегія виділяє майже 90 мільйонів доларів на розширення виробництва зброї для України
|Банки погодили кредити для закупівлі енергообладнання на 8 мільярдів, – Свириденко
|Здорожчання LPG набирає темп
Бізнес
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми