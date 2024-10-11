Нафта відступає, але прямує до тижневого зростання на тлі можливих перебоїв з поставками на Близькому Сході

У п'ятницю нафта подешевшала після зростання напередодні, але ціни залишаються налаштованими на друге поспіль тижневе зростання, оскільки інвестори зважують вплив урагану на попит в США проти будь-якого значного збою у постачанні, якщо Ізраїль атакує іранські нафтові об'єкти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:30 EET впали на 29 центів, або на 0,4%, до $79,11 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 21 цент, або на 0,3%, до 75,64 долара за барель.

За тиждень обидва бенчмарки зросли на 1-2%.

«Ціни на нафту продовжують зростати з тижня в тиждень, а геополітичні ризики сприяють відновленню», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG. Але він додав, що застереження щодо високих запасів нафти і, можливо, більш поступове пом'якшення ставки ФРС США призупинили нещодавнє ралі.

У четвер ураган «Мілтон» вийшов в Атлантичний океан після того, як пронісся над Флоридою, забравши життя щонайменше 10 людей і залишивши мільйони людей без електрики. Руйнування можуть знизити споживання палива в деяких регіонах найбільшого в світі виробника і споживача нафти.

«Інвестори оцінюють, як збитки від урагану можуть вплинути на економіку США і попит на паливо», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

«Ціни на нафту, швидше за все, коливатимуться навколо поточних 200-денних середніх рівнів, при цьому основне занепокоєння викликає те, чи буде Ізраїль вживати заходів у відповідь проти іранських нафтових об'єктів», - сказав він.

200-денна середня ціна нафти марки Brent становить $81,68 за барель, а нафти марки WTI - $77,36.

Ціни на нафту різко зросли цього місяця після того, як 1 жовтня Іран запустив понад 180 ракет по Ізраїлю, що підвищило ймовірність удару у відповідь по іранських нафтових об'єктах. Ізраїль ще не відреагував на це, а ціни на нафту знизилися і залишалися відносно стабільними протягом тижня.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, однак, заявив, що будь-який удар по Ірану буде «смертельним, точним і несподіваним».

Іран підтримує кілька угруповань, що воюють проти Ізраїлю, в тому числі «Хезболла» в Лівані, ХАМАС в Газі і хуситів в Ємені.

У Лівані в результаті ізраїльських ударів по центру Бейрута в ніч на четвер загинули 22 людини і щонайменше 117 отримали поранення, повідомило міністерство охорони здоров'я Лівану. Ліванські джерела в органах безпеки повідомили, що щонайменше один високопоставлений діяч «Хезболли» також став мішенню для атак.

Країни Перської затоки, тим часом, лобіюють у Вашингтоні, щоб Ізраїль не атакував іранські нафтові об'єкти, побоюючись, що їхні власні нафтові об'єкти можуть потрапити під обстріл бойовиків Тегерана в разі ескалації конфлікту, повідомили агентству Reuters три джерела в Перській затоці.

Що стосується пропозиції, то Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) заявила в четвер, що відновила видобуток до рівня, який був до кризи в центральному банку країни, досягнувши 1,22 млн барелів на день.