Здорожчання LPG набирає темп

З 2 по 10 жовтня середня гуртова ціна на скраплений газ зросла на 1 430 грн/т, до 56 810 грн/т. На аукціоні внутрішніх виробників 9 жовтня середньозважена вартість ресурсу збільшилася на 1 458 грн/т, до 56 318 грн/т. Про це свідчать моніторинг Консалтингової групи «А-95» і дані Української енергетичної біржі.

Як і минулого тижня, активність на торгах УЕБ була високою. Протягом години «Укргазвидобування» реалізувало весь виставлений незначний обсяг газу за ціною 56 895-57 505 грн/т. Вартість автопартій «Укрнафти» була нижчою й становила 55 000-57 235 грн/т. Найдешевшими були останні лоти газу з західного базису й залізничний ресурс. Загалом на торги виробники виставили 4,3 тис. т ресурсу, що на 15% більше, ніж на минулому аукціоні. Під час торгів «Укргазвидобування» зняло 8 лотів (152 т).

На аукціоні приватних виробників 8 жовтня ціна на газ зросла до 55 810-56 880 грн/т попри 53 000-54 960 грн/т тижнем раніше.

Вартість аукціонного газу непрохідна для столиці, кажуть підприємці. «Зараз автомобільні партії продукту з Польщі у столиці рахуються в середньому за 57 500 грн/т, з півдня дешевше - близько 56 000 грн/т. А ось аукціон виходить вище від 58 000 грн/т», - зазначив один з учасників торгів.

Високі цінники на УЕБ обумовлені високим попитом саме на сході країни, вважають учасники торгів: знайти газ у трейдерів майже нереально, тому аукціон - єдина альтернатива.

На інших напрямках проблем із пропозиціями немає. «Газ є, справа у ціні», - зазначили в одній із компаній. І додали, що якщо вчора у столичному регіоні були ще пропозиції за 56 000-56 500 грн/т, то після аукціону їх уже не буде. І справді, у другій половині дня деякі трейдери збільшили вартість газу на 500 грн/т, до 57 000-58 000 грн/т.

Імпортери зазначають жвавий попит. З їхніх слів, це зумовлено стрімким зростанням вартості ресурсу в Польщі на тлі не такої великої динаміки в Україні. «Гарний попит від мереж, а ось аграрії беруть мало. Суха погода й висока ціна на пропан порівняно з природним газом не сприяє зростанню закупівлі газу фермерськими господарствами», - зазначив один із трейдерів центрального регіону.

Особливо зростання попиту фіксують на півдні, де вартість газу станом на 8 жовтня стартувала від 53 500 грн/т. Високі ціни на західному напрямку переорієнтовують споживачів на південь, постачання газу на який, за прогнозами паливних компаній, у жовтні зросте. Так, наприкінці цього тижня або вже наступного на південь очікується надходження як мінімум 4,7 тис. т газу.

На західному напрямку, як повідомляв enkorr, вартість автообсягів суміші газу на кордоні зросла на $20-56/т, до $780-840/т. Особливо українські трейдери зазначають високі ціни на залізничні партії. «Вчора (8 жовтня - ek) ще чув ціну $780/т, сьогодні вже з цього базису пропонують за $800/т. А взагалі надходили пропозиції й за $900/т. Це ж нонсенс», - зазначив один із великих трейдерів.

Високі закупівельні ціни змусили трейдерів пошкодувати про суттєве зниження імпорту у вересні. «Ми так захопилися залишками серпня, що потужно занизили імпорт і проспали мить, коли потрібно було купувати», - зазначив один з імпортерів.

У третій декаді вересня імпорт поступово почав відновлюватися. З 30 вересня по 6 жовтня постачання газу зросло порівняно з тижнем раніше на 6%, до середньодобових 2,47 тис. т. У місячній динаміці за 6 днів жовтня приріст становив 20% відносно показника вересня: 2,07 тис. т попри 1,73 тис. т добових минулого місяця.