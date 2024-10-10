Ціни на нафту зростають через шторм у США та побоювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту зросли в четвер на тлі сплеску попиту на паливо, оскільки на Флориду насувається сильний шторм, а також побоювань щодо можливих перебоїв з постачанням на Близькому Сході на тлі загострення напруженості між Ізраїлем і великим виробником нафти Іраном.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:23 EET зросли на 63 центи, або на 0,8%, до 77,21 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 63 центи, або на 0,9%, до 73,87 долара за барель.

Найбільший у світі виробник і споживач нафти постраждав від другого потужного шторму, урагану «Мілтон», який обрушився на західне узбережжя Флориди, породивши торнадо і загрозу підйому рівня морської води.

Шторм вже призвів до зростання попиту на бензин у штаті, близько чверті заправних станцій розпродали свої запаси, що сприяло підтримці цін на нафту.

Інвестори продовжували підтримувати ціни, побоюючись ескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном, а міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант пообіцяв, що ізраїльський удар по Ірану буде «смертоносним, точним і несподіваним».

Президент США Джо Байден обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху плани Ізраїлю щодо Ірану під час 30-хвилинної телефонної розмови в середу, яку Білий дім охарактеризував як «пряму і дуже продуктивну».

Байден «продовжує відмовляти Ізраїль від нанесення ударів по нафтових об'єктах, але зростає занепокоєння, що союзники Ізраїлю мають мало впливу на його стратегію», - зазначають аналітики ANZ у своїй записці, опублікованій у четвер.

Навіть незважаючи на загрози для нафтовидобувного регіону Близького Сходу, занепокоєння щодо попиту продовжує підтримувати фундаментальні перспективи. Управління енергетичної інформації США (EIA) у вівторок погіршило прогноз попиту на нафту на 2025 рік через ослаблення економічної активності в Китаї та Північній Америці.

Дані EIA в середу показали, що запаси нафти підскочили на 5,8 млн барелів до 422,7 млн барелів минулого тижня. Це більше, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters, але набагато менше, ніж прогнозувала у вівторок галузева група Американського інституту нафти.

Однак, за словами аналітиків JPMorgan, попит на нафту цього місяця зріс, що допомагає підтримувати ціни.

«У США попит на бензин зріс на 800 тис. барелів на добу в порівнянні з попереднім тижнем. В Азії відновилася авіаційна активність після того, як вона була перервана численними тайфунами. У Китаї щоденна активність польотів злетіла до восьмитижневого максимуму», - йдеться в повідомленні аналітиків.

«Оскільки більша частина попиту, пов'язаного з подорожами, вже позаду, основна увага зміщується до майбутнього зростання попиту, зумовленого погодними умовами, в найближчі тижні».