Ціни на нафту падають після найсильнішого тижневого зростання за останній рік

Ціни на нафту впали в понеділок після того, як минулого тижня вони продемонстрували найстрімкіше тижневе зростання за останній рік, оскільки занепокоєння щодо надлишку пропозиції на тлі слабшого попиту протистояло побоюванням, що війна на Близькому Сході може порушити експорт в ключовому регіоні-виробнику.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:35 EET подешевшали на 31 цент, або на 0,4%, до 77,74 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 20 центів, або на 0,27%, до 74,18 долара за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала більш ніж на 8%, що є найбільшим тижневим приростом з січня 2023 року, тоді як контракт WTI подорожчав на 9,1%, найбільше з березня 2023 року, на очікуваннях, що Ізраїль може завдати удару по іранській нафтовій інфраструктурі у відповідь на іранську ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня.

Однак, оскільки відповідь Ізраїлю все ще розробляється, деякі інвестори, ймовірно, продали ф'ючерси, щоб зафіксувати свої прибутки від зростання попереднього тижня.

«Технічна фіксація прибутку виглядає найбільш логічним поясненням», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, коментуючи зниження цін на нафту в понеділок.

Тим не менш, нафтові ринки неминуче відчують побічні вітри на тлі побоювань щодо відплати Ізраїлю Ірану, оскільки потенційна масштабна ескалація конфлікту на Близькому Сході протистоїть зростаючому тиску з боку попиту, вважає Сачдева.

У неділю Ізраїль бомбардував об'єкти Хезболли в Лівані та секторі Газа напередодні річниці нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, які спровокували нинішню війну між Ізраїлем і підтримуваними Іраном бойовими угрупованнями. Міністр оборони Ізраїлю також заявив, що для відплати Ірану відкриті всі можливості.

Минулого тижня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на нещодавні атаки Ізраїлю на Хезболлу в Лівані та тривале вторгнення в Газу проти Хамасу після його атаки 7 жовтня.

Однак, ANZ Research застерігає, що, незважаючи на зростання цін на нафту минулого тижня, вплив конфлікту на постачання нафти буде відносно невеликим.

«Ми розглядаємо пряму атаку на нафтові об'єкти Ірану як найменш вірогідну відповідь серед варіантів дій Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.

«Більше того, ми спостерігаємо зменшення впливу геополітичних подій на постачання нафти. Це призвело до того, що премія за геополітичний ризик на нафтових ринках в останні роки значно зменшилася, а 7 мільйонів барелів на добу резервних потужностей ОПЕК забезпечують додатковий буфер».

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію і Казахстан (група, відома як ОПЕК+), мають мільйони барелів вільних потужностей, оскільки останніми роками вони скорочували видобуток, щоб підтримати ціни на тлі слабкого світового попиту.

На думку аналітиків, група виробників має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати повну втрату поставок з Ірану, якщо Ізраїль виведе з ладу об'єкти цієї країни, але їй буде важко, якщо Іран завдасть удару у відповідь по об'єктах своїх сусідів у Перській затоці.

На своєму останньому засіданні 2 жовтня ОПЕК+ залишила свою політику щодо видобутку нафти без змін, включно з планом почати збільшувати видобуток з грудня.

У поєднанні з невизначеними темпами відновлення економіки Китаю, який є найбільшим імпортером нафти, збільшення видобутку може легко захистити ринок від перебоїв з поставками і продовжує обмежувати зростання цін на нафту, вважає Сачдева з Phillip Nova.