Ціни на нафту мало змінилися на тлі конфлікту на Близькому Сході та перспектив достатньої пропозиції

Ціни на нафту мало змінилися в п'ятницю, але залишилися на шляху до сильного тижневого зростання, оскільки інвестори зважували перспективу більш широкого конфлікту на Близькому Сході, який може порушити потоки нафти на фоні достатньої пропозиції на світовому ринку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:15 EET знизились на 8 центів, або на 0,1%, до 77,54 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизились на 6 центів, або 0,08%, до 73,65 доларів за барель.

Обидва еталони прямували до тижневого зростання приблизно на 8%.

Ведмежі ставки на нафту цього тижня знайшли трошки місця на тлі зростаючого занепокоєння з приводу можливих перебоїв з поставками на Близькому Сході, а також оптимізму щодо того, що нещодавні зусилля Китаю зі стимулювання економіки можуть призвести до деякого зростання попиту, сказав ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг.

«Зараз питання полягає в тому, чи відбудеться реальний збій у поставках нафти, і це повинно утримати ціни в очікуванні протягом вихідних», - додав Єп.

США обговорюють, чи підтримають вони ізраїльські удари по нафтових об'єктах Ірану у відповідь на ракетну атаку Тегерана на Ізраїль, заявив у четвер президент Джо Байден, в той час як ізраїльські військові завдали нових авіаударів по Бейруту в рамках боротьби з ліванським збройним угрупуванням Хезболлах.

Коментарі Байдена сприяли зростанню цін на нафту на 5% в четвер, оскільки Ізраїль зважує свої можливості після того, як його заклятий ворог Іран розпочав найбільшу в історії атаку у вівторок.

«Ризики поставок знову в центрі уваги, оскільки напруженість на Близькому Сході зростає, але ми очікуємо, що їх вплив буде обмеженим», - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

Хоча на регіон припадає більше третини світових поставок нафти, пряма атака на нафтові об'єкти Ірану здається найменш вірогідною відповіддю серед можливих варіантів дій Ізраїлю, вважають аналітики.

«Такий крок засмутив би його міжнародних партнерів, в той час як перебої з нафтовими доходами Ірану, швидше за все, не залишили б йому нічого, що можна було б втратити, потенційно спровокувавши більш жорстоку відповідь», - вважають аналітики.

Занепокоєння з приводу поставок нафти, які призвели до зростання цін на початку тижня, також були пом'якшені резервними виробничими потужностями ОПЕК і тим фактом, що світові поставки нафти ще не були порушені заворушеннями на Близькому Сході.

Уряд Лівії, що базується на сході країни, і Національна нафтова корпорація, що базується в Тріполі, оголосили в четвер про відновлення роботи всіх нафтових родовищ і експортних терміналів після того, як було вирішено суперечку щодо керівництва центрального банку, що поклало край кризі, яка призвела до значного скорочення видобутку нафти.

Іран і Лівія є членами ОПЕК. За даними Управління енергетичної інформації США, Іран, який працює під санкціями США, виробляв близько 4,0 млн барелів на добу палива у 2023 році, тоді як Лівія минулого року видобувала близько 1,3 млн барелів на добу.