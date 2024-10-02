Ціни на нафту підскочили більш ніж на 1 долар на тлі ескалації на Близькому Сході

Ціни на нафту підскочили більш ніж на долар у середу через зростання побоювань, що ситуація на Близькому Сході може загостритися, що потенційно може порушити видобуток нафти в регіоні після найбільшого в історії військового удару Ірану проти Ізраїлю.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 EET підскочили на 1 долар, або на 1,36%, до 74,56 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) підскочила на 1,07 долара, або на 1,53%, до 70,9 долара.

Під час торгів у вівторок обидві нафтові марки зросли більш ніж на 5%.

За словами Пріянки Сачдеви, старшого ринкового аналітика Phillip Nova, ринки нафти в основному були зосереджені на розповідях про погіршення глобальних економічних перспектив, що призвело до зниження попиту на паливо.

«Тим не менш, після того, як Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, чаша терезів швидко змістилася в бік побоювань щодо перебоїв з постачанням нафти на Близькому Сході», - зазначила Сачдева.

Рано в середу Іран заявив, що його ракетна атака на Ізраїль закінчилася, якщо не буде подальших провокацій, в той час як Ізраїль і США пообіцяли помститися Тегерану, оскільки побоювання ширшої війни посилилися.

Тегеран заявив, що будь-яка відповідь Ізраїлю на атаку, в якій, за його словами, було задіяно понад 180 балістичних ракет, буде зустрінута «величезними руйнуваннями».

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй запланувала на середу засідання щодо Близького Сходу, а Європейський Союз закликав до негайного припинення вогню.

Пряме залучення Ірану, члена ОПЕК, підвищує ймовірність перебоїв у поставках нафти, зазначають аналітики ANZ, додаючи, що в серпні видобуток нафти в цій країні зріс до шестирічного максимуму - 3,7 мільйона барелів на добу.

«Значна ескалація з боку Ірану ризикує втягнути США у війну», - йдеться у статті Capital Economics. «На Іран припадає близько 4% світового видобутку нафти, але важливим фактором буде те, чи збільшить Саудівська Аравія видобуток, якщо іранські поставки будуть перервані».

Група міністрів Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, які разом називаються ОПЕК+, зустрінеться пізніше в середу, щоб проаналізувати ситуацію на ринку, але жодних змін у політиці не очікується. Починаючи з грудня, ОПЕК+, до якої входить Росія, має намір збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу (б/д) щомісяця.

«Будь-яке припущення, що збільшення видобутку продовжиться, може нівелювати занепокоєння щодо перебоїв у постачанні на Близькому Сході», - йдеться у повідомленні ANZ.

Дані про запаси в США були змішаними: запаси сирої нафти і дистилятів впали минулого тижня, в той час як запаси бензину зросли, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

За словами Сачдеви з Phillip Nova, нафтові інвестори також уважно стежитимуть за п'ятничними даними по заявкам на допомогу з безробіття в США, оскільки вони, як очікується, вплинуть на прогнози пом'якшення монетарної політики Федеральним резервом, що може сприяти довгостроковому попиту на нафту, стимулюючи загальну економічну активність.