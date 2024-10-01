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Ціни на нафту мало змінилися, оскільки занепокоєння щодо попиту компенсували побоювання щодо Близького Сходу
08:06 01.10.2024 |
У вівторок ціни на нафту майже не змінилися, оскільки перспективи збільшення пропозиції і повільне зростання світового попиту переважили побоювання, що ескалація напруженості на Близькому Сході може вплинути на видобуток в цьому ключовому регіоні-експортері.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, з поставкою в грудні, о 05:35 EET зросли на 7 центів, або на 0,1%, до 71,77 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в листопаді зросли на 8 центів, або на 0,12%, до 68,25 долара.
У понеділок ф'ючерси на нафту марки Brent закінчили вересень падінням на 9%, що стало третім місяцем падіння і найбільшим місячним падінням з листопада 2022 року. У третьому кварталі вона впала на 17%, що стало найбільшим квартальним падінням за рік. Минулого місяця WTI впала на 7%, а за квартал - на 16%.
«Існує багато застережень щодо цін на нафту, оскільки учасники ринку очікують майбутнього збільшення пропозиції від ОПЕК+ до кінця цього року, а також все ще слабкого прогнозу попиту з боку Китаю, відображеного в останніх показниках PMI країни», - сказав Єп Чжун Ронг, ринковий стратег в IG.
«Тим не менш, настрої були менш чутливими до слабких даних, знайшовши місце для стабілізації в надії на те, що нещодавні заходи стимулювання можуть допомогти запустити економіку в майбутньому», - сказав Єп.
Виробнича активність у Китаї різко скоротилася у вересні, оскільки нові замовлення всередині країни і за кордоном охололи, що призвело до падіння довіри власників фабрик до майже рекордно низького рівня, як показало опитування приватного сектору в понеділок.
Аналітики кажуть, що низка стимулюючих заходів за останній тиждень, ймовірно, буде достатньою, щоб повернути зростання Китаю в 2024 році до рівня близько 5% після того, як дані, нижчі за прогнозовані, за останні кілька місяців поставили під сумнів цю мету, але навряд чи змінять довгострокові перспективи.
Окрім проблем з попитом, ОПЕК+, яка об'єднує членів ОПЕК і союзників, таких як Росія, планує збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу в грудні.
Тим часом, напруженість на Близькому Сході залишається на радарі, але побоювання щодо поставок поки що відносно стримані, оскільки учасники ринку все ще оцінюють ризики більш широкого регіонального конфлікту, зазначає IG's Yeap.
Широко очікуване наземне вторгнення Ізраїлю в Ліван, схоже, почалося рано у вівторок, коли його військові заявили, що війська почали «обмежені» рейди проти об'єктів Хезболли в прикордонній зоні.
Атаки відбулися після вбивства Ізраїлем у п'ятницю лідера «Хезболли» Хасана Насралли і є свідченням ескалації конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і підтримуваними Іраном бойовиками, який тепер загрожує втягнути в себе США та Іран.
У США запаси сирої нафти і палива, як очікувалося, впали минулого тижня приблизно на 2,1 мільйона барелів за тиждень до 27 вересня, як показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок.
Опитування було проведене напередодні звіту галузевої групи Американського інституту нафти, який має бути опублікований о 16:30 за східним часом (20:30 за Гринвічем) у вівторок.
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