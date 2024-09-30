Гарячий тиждень: трейдери знову заливають ринок

Зростаючі постачання, зміцнення валютного курсу, а згодом і зовнішній ринок - цей комплекс чинників атакував гуртовий ринок протягом минулого тижня. Драматизму ситуації додали нові атаки на паливну інфраструктуру.

«Цей тиждень був дуже складним. За три дні 10 імпортерів привезли свій ресурс. Ринок був украй перелитим», - зазначив один із південних трейдерів.

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», тільки за два дні, 23 й 24 вересня, на південь зайшло майже 35 тис. т дизпального.

Значне надходження пального вплинуло і на відчуття попиту.

«Попит наче й є, але через таку кількість пропозицій він не відчувається. Споживачі шукають, де дешевше. І, звісно, находять. Сьогодні (27 вересня - ek) ми чули пропозиції й за 39,90 грн/л, і за 40 грн/л», - розповів один з імпортерів.

Навіть невелике зростання котирувань у середині тижня, на яке б раніше відреагували на ринку, цього разу не мало жодного ефекту.

Наприкінці тижня здешевшання нафти призвело до падіння цін на дизель у Європі. З 25 по 26 вересня європейські котирування в середньому втратили $14/т (0,58 грн/л), повернувшись до показників початку тижня на півночі Європи й трохи не дотягнувши у Середземномор'ї.

Зі слів учасників ринку, на 27 вересня орієнтовна вхідна ціна на півдні становила 40,65-40,75 грн/л. Водночас ціни коливались у межах 40,10-40,80 грн/л. Як стверджують на ринку, найнижчі ціни пропонують «Єксон» і «Старт Агро».

«Азарес» ще вчора продав свій ресурс за 40,30 грн/л, коли в інших пропозиції були 40,80-41,10 грн/л. Тоді вважали, що це дуже дешево. Сьогодні це вже нормальна ціна», - зазначили в одній із паливних компаній.

На заході вартість дизпального становить 41,65-43,50 грн/л. Різниця мінімальних цін між заходом і півднем цього тижня збільшилася і становить близько 1,55 грн/л попри 1,05 грн/л минулого.

«Працювати на заході легше, ніж на півдні, через меншу кількість конкурентів, але там і ринок менший», - розповів імпортер, який працює на обох напрямках.

Без гальм

Загальні постачання пального зросли на 2% порівняно з тижнем раніше, до 15,7 тис. т на добу. Загалом за 22 дні вересня середньодобовий імпорт дизпального становив 14,4 тис. т (21,4 тис. т у серпні й 15,6 тис. т - у вересні 2023 року).

На заході найбільше зросли постачання пального з Литви й Німеччини на 62% і в 14 раз, відповідно до 2,1 тис. т і 0,28 тис. т на добу. Відвантаження з Німеччини вистрелили завдяки надходженню залізничної партії.

З Литви обсяги зросли як бензовозами, так і залізницею: на 42%, до 1,26 тис. т, і вдвічі, до 0,84 тис. т на добу, відповідно.

У жовтні, швидше за все, імпорт з країн Балтії знизиться через запланований ремонт на заводі Orlen Lietuva. Трейдери кажуть, що виробник знизить обсяги, але на скільки, поки невідомо. Наступного тижня вартість орленівського дизелю несуттєво зросте, до $731-742/т. Але з урахуванням валютного курсу, в українських імпортерів ціна на ресурс знизилася на 0,10-0,20 грн/л. Наприклад, telegram-канал УНТК інформує, що станом на 27 вересня вартість литовського дизпального становить 40,20-40,80 грн/л, коли тижнем раніше - 40,30-41 грн/л.

Відвантаження з Румунії й Греції просіли на 4% і 15%, до 5,25 тис. т і 3,24 тис. т відповідно.

Зростання постачань дизельного пального в країну позбавляє надії трейдерів на покращення рентабельності.

«Наче всі й розуміють, що «що занадто, то нездорово», але продовжують везти. Поясненню цьому немає», - зазначив один з імпортерів.