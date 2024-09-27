Ціни на нафту знижуються на тлі поліпшення перспектив пропозиції, стимулювання Китаю обмежує втрати

У п'ятницю ціни на нафту знижувалися третій день поспіль і були на шляху до падіння протягом тижня, оскільки інвестори зосередилися на очікуваннях збільшення видобутку з Лівії та ширшої групи ОПЕК+, хоча новий стимул з боку Китаю, найбільшого імпортера, обмежив втрати.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:33 EET подешевшали на 20 центів, або на 0,28%, до 71,40 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську West Texas Intermediate подешевшали на 14 центів, або на 0,21%, до 67,53 долара.

Тижневе падіння нафти марки Brent становило 4%, а нафти марки WTI - 6%.

Хоча інвестори в усіх класах активів зраділи після того, як китайська влада нарешті випустила більш сміливі заходи стимулювання, нафтові ринки цього тижня, схоже, зосередилися на Лівії та ОПЕК, зазначає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«Нещодавнє рішення ОПЕК+ збільшити видобуток лише погіршило ситуацію», - сказала Сачдева, додавши, що ринок нафти бореться з ослабленням попиту протягом останніх кількох місяців.

«Хоча немає впевненості в тому, що китайські стимули призведуть до зростання попиту на паливо, вони все ж можуть дати деякий перепочинок нафтовому ринку», - сказав Сачдева.

У п'ятницю центральний банк Китаю знизив процентні ставки і влив ліквідність в банківську систему, оскільки Пекін посилює стимулювання, щоб повернути економічне зростання до запланованого на цей рік показника в 5% і боротися з дефляційним тиском.

Очікується, що ще більше фіскальних заходів буде оголошено перед китайськими святами, що починаються 1 жовтня, після того, як зустріч вищого керівництва Комуністичної партії продемонструвала зростаюче відчуття нагальності щодо зростаючих економічних перешкод.

Тим часом, конкуруючі фракції, що претендують на контроль над Центральним банком Лівії, підписали в четвер угоду про припинення суперечки. Суперечка призвела до різкого скорочення видобутку та експорту нафти в країні: цього місяця експорт сирої нафти знизився до 400 000 барелів на добу з понад 1 мільйона барелів минулого місяця.

За словами аналітика ANZ Bank Деніела Хайнса, ця угода може призвести до повернення на ринки понад 500 000 барелів на добу лівійської нафти.

Окремо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, група, відома як ОПЕК+, наразі скорочують видобуток нафти на 5,86 млн барелів на добу, але планують повернути 180 000 барелів на добу в грудні.

У середу в ЗМІ з'явилося повідомлення, що раніше оголошене скорочення пов'язане з рішенням Саудівської Аравії відмовитися від цільової ціни на нафту на рівні 100 доларів і завоювати частку ринку, що призвело до падіння цін на нафту на 3% протягом попередньої сесії.

Саудівська Аравія, фактичний лідер ОПЕК+, неодноразово заперечувала необхідність встановлення певної ціни на нафту, а джерела в ширшій групі повідомили Reuters, що плани щодо збільшення видобутку в грудні не представляють жодних серйозних змін у порівнянні з існуючою політикою.

«Загалом, очевидно, що нафтові ринки залишаються дуже обережними щодо світового балансу нафти в 2025 році і того, що «має зробити» ОПЕК+, причому нещодавні «ведмежі» настрої підкреслюються рекордно низькою чистою контрактів ICE Brent для керованого позиціонування грошей», - повідомили клієнтам у четвер аналітики FGE Energy.