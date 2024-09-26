Ціни на нафту мало змінилися, оскільки падіння запасів у США переважило побоювання щодо попиту

Ціни на нафту мало змінилися в четвер після падіння на попередній сесії, оскільки ознаки зміцнення попиту на паливо і скорочення запасів у США, найбільшому споживачі сирої нафти в світі, переважили занепокоєння щодо перспектив світового попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:45 EET виросли на 6 центів, або на 0,08%, до 73,52 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2 центи, або на 0,03%, до 69,71 долара за барель.

Ціни на нафту в середу впали більш ніж на 2%, оскільки занепокоєння з приводу перебоїв з поставками в Лівії зменшилися, а побоювання з приводу попиту збереглися, незважаючи на останні плани Китаю щодо стимулювання економіки. Ціни на нафту спочатку зросли після заяви про стимулювання від найбільшого світового імпортера нафти.

«Що стосується Китаю, то на додаток до пом'якшувальних заходів, оголошених у вівторок, ймовірно, знадобляться фіскальні стимули, щоб збільшити споживання домогосподарств», - сказав Тоні Сикамор, ринковий аналітик IG.

Ознаки повернення лівійської нафти на ринок також тиснуть на ціни після того, як делегати зі сходу і заходу розділеної Лівії погодили процес призначення голови центрального банку - крок, який може допомогти вирішити кризу контролю над доходами від продажу нафти, що призвела до перебоїв в експорті.

Ринок відреагував на дані, які свідчать про зростання попиту в Сполучених Штатах, зазначає ANZ Research, оскільки Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило, що минулого тижня запаси нафти в США скоротилися більше, ніж очікувалося, по всіх показниках.

«Будь-яке відновлення видобутку в Лівії повернеться на ринок, який і так переймається занепокоєнням щодо слабкого попиту в США та Китаї», - зазначають в ANZ.

Тим не менш, за даними EIA, попит на бензин в тижневому обчисленні зріс до понад 9 млн барелів на добу (б/д) минулого тижня, в той час як обсяг поставок дистилятів на ринок зріс до понад 4 млн б/д.

До кінця тижня Сикамор з IG очікує, що ринки зосередяться на позиціонуванні на кінець місяця.

«Тоді все буде пов'язано з даними по заробітній платі в несільськогосподарському секторі, що будуть оприлюднені наступрної п'ятниці, враховуючи м'які показники споживчої довіри на початку тижня, і з обережністю спостерігаючи за подіями на Близькому Сході», - сказав він.

Споживча довіра в США у вересні впала найбільше за останні три роки на тлі зростаючих побоювань щодо ринку праці, як показало опитування, проведене у вівторок.

Звіт по заробітній платі в несільськогосподарському секторі США повинен бути опублікований 4 жовтня.

США, Франція і кілька союзників закликали до негайного 21-денного припинення вогню на ізраїльсько-ліванському кордоні, а також висловили підтримку припиненню вогню в Газі після інтенсивних дискусій в Організації Об'єднаних Націй.

У середу Ізраїль посилив свої повітряні удари по Лівану, в результаті чого загинули щонайменше 72 людини, згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я Лівану, опублікованим агентством Reuters.

Головнокомандувач ізраїльської армії заявив, що можливий наземний штурм, що викликає побоювання, що конфлікт може призвести до більш масштабної війни в ключовому нафтовидобувному регіоні Близького Сходу.