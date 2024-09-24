Фінансові новини
- |
- 24.09.24
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають на тлі нових стимулів Китаю і напруженості на Близькому Сході
08:25 24.09.2024 |
Ціни на нафту зросли у вівторок на новинах про нові монетарні стимули з боку Китаю, який є найбільшим імпортером нафти, а також на побоюваннях, що ескалація напруженості на Близькому Сході може вдарити по поставках з ключового регіону-виробника, в той час як над США, найбільшим виробником нафти в світі, нависла загроза сильного урагану.
Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад о 05:30 EET зросли на 69 центів, або на 0,93%, до 74,59 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI на листопад виросли на 74 центи, або 1,05%, до 71,11 долара.
Обидва контракти закрилися з пониженням в понеділок, оскільки побоювання щодо попиту взяли гору в головах інвесторів після розчаровуючих даних про ділову активність в єврозоні і на тлі тривалого занепокоєння щодо споживання палива в Китаї.
«Нафта WTI виросла сьогодні вранці після того, як Китай знизив ключову кредитну ставку. Ринок нафти відчайдушно очікує від китайської влади подальших пом'якшувальних заходів для боротьби з економічним спадом», - говорить Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.
«Сьогоднішня заява певною мірою усуне ризики зниження цін на нафту», - додав Тоні Сікамор.
Центральний банк Китаю оголосив про широкі заходи монетарного стимулювання та підтримки ринку нерухомості для відродження економіки, яка бореться з сильним дефляційним тиском.
Голова Пан Гуншен заявив, що центральний банк знизить норму обов'язкових банківських резервів на 50 базисних пунктів і надалі знизить ключові процентні ставки, а подальше пом'якшення політики очікується в кінці цього року.
На Близькому Сході ізраїльські військові заявили, що в понеділок завдали авіаударів по об'єктах Хезболли в Лівані, в результаті яких, за даними ліванської влади, загинули 492 людини і десятки тисяч були змушені рятуватися втечею в найсмертоносніший день в країні за останні десятиліття.
Ізраїль і Хезболла, підтримуване Іраном угруповання, що базується в Лівані, обмінялися вогнем після того, як минулого тижня вибухнули тисячі пейджерів і рацій, якими користувалися члени Хезболли. У нападі широко звинувачували Ізраїль.
«Ринок нафти стурбований тим, що зростання напруженості в регіоні наближає виробника нафти ОПЕК до військового конфлікту», - йдеться в повідомленні банку ANZ, посилаючись на Іран.
«Трейдери також стежать за погодою. Узбережжю Мексиканської затоки США загрожує удар урагану до кінця тижня, оскільки зона неспокійної погоди в Атлантиці консолідується».
У понеділок американські нафтовидобувні компанії поспішали евакуювати персонал з нафтовидобувних платформ у Мексиканській затоці, оскільки, за прогнозами, другий потужний ураган за два тижні прорветься через морські нафтовидобувні родовища. Кілька нафтових компаній призупинили видобуток.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умеров: ми втричі збільшили показники мобілізації
|Новий міністр агрополітики живе у квартирі тещі-пенсіонерки за 17,7 млн грн – Слідство.Інфо
|Rheinmetall показав зенітку на базі Leopard 1, його планують замовити для ЗСУ
|«Слуга народу» Одарченко втік до Румунії, САП просить стягнути внесену за нього заставу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта різко прискорила зростання, Brent подорожчала до $75,5 за барель
|НКРЕКП підвищила ціну е/е для споживачів постачальника "останньої надії" на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 р.
|Іспанські фермери на мітингу в Мадриді протестували проти імпорту українського зерна
|Болгарія попросила ЄК призупинити імпорт українських яєць, щоб врегулювати ситуацію на своєму ринку
|Пільгова іпотека забезпечує до 50% продажу девелоперам з акредитованими споруджуваними об'єктами - експерт
|Зеленський підписав закон про передачу особливо цінних земель та лісів для потреб оборони
Бізнес
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
|Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram
|Бельгійська компанія розробила прототип твердотілої батареї зі щільністю енергії на 25% вищою, ніж у найкращих літій-іонних батареях