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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на тлі нових стимулів Китаю і напруженості на Близькому Сході

 

Ціни на нафту зросли у вівторок на новинах про нові монетарні стимули з боку Китаю, який є найбільшим імпортером нафти, а також на побоюваннях, що ескалація напруженості на Близькому Сході може вдарити по поставках з ключового регіону-виробника, в той час як над США, найбільшим виробником нафти в світі, нависла загроза сильного урагану.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад о 05:30 EET зросли на 69 центів, або на 0,93%, до 74,59 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI на листопад виросли на 74 центи, або 1,05%, до 71,11 долара.

Обидва контракти закрилися з пониженням в понеділок, оскільки побоювання щодо попиту взяли гору в головах інвесторів після розчаровуючих даних про ділову активність в єврозоні і на тлі тривалого занепокоєння щодо споживання палива в Китаї.

«Нафта WTI виросла сьогодні вранці після того, як Китай знизив ключову кредитну ставку. Ринок нафти відчайдушно очікує від китайської влади подальших пом'якшувальних заходів для боротьби з економічним спадом», - говорить Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

«Сьогоднішня заява певною мірою усуне ризики зниження цін на нафту», - додав Тоні Сікамор.

Центральний банк Китаю оголосив про широкі заходи монетарного стимулювання та підтримки ринку нерухомості для відродження економіки, яка бореться з сильним дефляційним тиском.

Голова Пан Гуншен заявив, що центральний банк знизить норму обов'язкових банківських резервів на 50 базисних пунктів і надалі знизить ключові процентні ставки, а подальше пом'якшення політики очікується в кінці цього року.

На Близькому Сході ізраїльські військові заявили, що в понеділок завдали авіаударів по об'єктах Хезболли в Лівані, в результаті яких, за даними ліванської влади, загинули 492 людини і десятки тисяч були змушені рятуватися втечею в найсмертоносніший день в країні за останні десятиліття.

Ізраїль і Хезболла, підтримуване Іраном угруповання, що базується в Лівані, обмінялися вогнем після того, як минулого тижня вибухнули тисячі пейджерів і рацій, якими користувалися члени Хезболли. У нападі широко звинувачували Ізраїль.

«Ринок нафти стурбований тим, що зростання напруженості в регіоні наближає виробника нафти ОПЕК до військового конфлікту», - йдеться в повідомленні банку ANZ, посилаючись на Іран.

«Трейдери також стежать за погодою. Узбережжю Мексиканської затоки США загрожує удар урагану до кінця тижня, оскільки зона неспокійної погоди в Атлантиці консолідується».

У понеділок американські нафтовидобувні компанії поспішали евакуювати персонал з нафтовидобувних платформ у Мексиканській затоці, оскільки, за прогнозами, другий потужний ураган за два тижні прорветься через морські нафтовидобувні родовища. Кілька нафтових компаній призупинили видобуток.
За матеріалами: investing.com
 

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